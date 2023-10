Face à des décennies de prison pour fraude et blanchiment d’argent, le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a témoigné vendredi pour sa propre défense.

Après que ses avocats lui aient d’abord demandé comment FTX protégeait les actifs de ses clients, ils ont ensuite demandé à Bankman-Fried si FTX disposait d’un service de gestion des risques.

«Nous aurions certainement dû», répondit-il.

FTX a déposé une demande de mise en faillite en novembre 2022 après que les clients se soient inquiétés de sa santé et aient commencé à retirer leur argent. Il est rapidement apparu que des milliards de dollars d’actifs de clients avaient été transférés à Alameda Research, un fonds spéculatif de crypto-monnaie qui était la société « sœur » de FTX.

Les dossiers judiciaires des avocats de Bankman-Fried montrent qu’il envisage également de témoigner qu’il a approuvé le transfert des actifs de FTX aux régulateurs des Bahamas, où FTX était basé, parce qu’il pensait qu’ils agiraient dans le meilleur intérêt des clients.

Le co-fondateur de FTX, Gary Wang, a déclaré plus tôt que Bankman-Fried lui avait demandé d’effectuer le transfert parce que les régulateurs des Bahamas étaient amicaux avec lui et semblaient disposés à laisser Bankman-Fried rester à la tête de l’entreprise.

Les avocats de Bankman-Fried affirment qu’il agissait de bonne foi et essayait de faire ce qui était bien envers ses clients.

L’accusation a mis fin à ses arguments tôt jeudi matin et la défense a commencé à présenter ses arguments peu après midi, heure de l’Est. Deux autres témoins de la défense ont témoigné avant Bankman-Fried. Il a ensuite comparu à la barre sans la présence du jury dans le cadre d’une audience sur les types de preuves qui seraient admissibles au tribunal.

Sam Bankman-Fried lors de son procès à New York jeudi. Elizabeth Williams / via AP

Il est souvent risqué pour les accusés de témoigner pour leur défense dans des affaires très médiatisées, mais Bankman-Fried n’a peut-être pas grand-chose à perdre.

Plus tôt dans le procès, Caroline Ellison, PDG d’Alameda Research, qui sortait également avec Bankman-Fried ; Nishad Singh, ancien directeur de l’ingénierie de FTX ; et Wang ont tous témoigné pour l’accusation. Ils ont déclaré avoir commis des crimes aux côtés de Bankman-Fried, notamment en trompant les investisseurs sur la situation financière de FTX et de son fonds spéculatif sœur, Alameda Research, et en volant 10 milliards de dollars aux clients de FTX et en les donnant à Alameda.

Wang, Ellison et Singh ont tous plaidé coupables à des accusations criminelles et coopèrent avec le gouvernement fédéral dans l’espoir d’obtenir des peines plus légères.

Bankman-Fried est accusé de fraude électronique, de fraude sur valeurs mobilières et de blanchiment d’argent qui ont fraudé les clients de FTX et les prêteurs d’Alameda.

Ses avocats affirment que Bankman-Fried n’a fraudé personne, que les startups comme FTX sont complexes et échouent souvent, et que le gouvernement recherche un responsable des pertes des clients.

Les procureurs devraient contre-interroger Bankman-Fried après environ quatre heures de témoignage.