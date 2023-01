Sam Bankman-Fried a tenté d’influencer un témoin via Signal: DOJ

L’ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried (C), arrive pour plaider devant le juge de district américain Lewis Kaplan devant le tribunal fédéral de Manhattan, New York, le 3 janvier 2023.

Les procureurs fédéraux tentent d’empêcher le co-fondateur inculpé de FTX, Sam Bankman-Fried, d’utiliser un logiciel de messagerie cryptée, citant des efforts qui pourraient “constituer une falsification de témoins”, selon une lettre déposée vendredi devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Bankman-Fried a contacté “l’actuel avocat général de FTX US qui pourrait être témoin au procès”, ont déclaré les procureurs. Ryne Miller, qui n’a pas été identifié par son nom dans le dossier du gouvernement, est l’actuel avocat de FTX US et un ancien associé de Kirkland & Ellis.

Le gouvernement affirme que Bankman-Fried a écrit à Miller via Signal, une application de messagerie cryptée, le 15 janvier, quelques jours après que les responsables de la faillite de l’échange de crypto ont révélé la récupération de plus de 5 milliards de dollars d’actifs FTX.

“J’aimerais vraiment nous reconnecter et voir s’il existe un moyen pour nous d’avoir une relation constructive, de nous utiliser comme ressources lorsque cela est possible, ou au moins de vérifier les choses les uns avec les autres”, aurait déclaré Bankman-Fried à Miller.

Bankman-Fried a également été en contact avec “d’autres employés actuels et anciens de FTX”, indique le dossier. Les procureurs fédéraux allèguent que la demande de Bankman-Fried suggère un effort pour influencer le témoignage du témoin, et que l’effort de Bankman-Fried pour améliorer sa relation avec Miller “peut en soi constituer une falsification de témoin”.

Miller et un représentant de Bankman-Fried ont refusé de commenter.

En restreignant l’accès de Bankman-Fried à Signal et à d’autres plates-formes de messagerie cryptées, le gouvernement invoque la nécessité de “prévenir l’entrave à la justice”. Les procureurs fédéraux affirment que Bankman-Fried a dirigé Alameda et FTX via Slack et Signal, et a ordonné à ses employés de régler les communications sur “suppression automatique après 30 jours ou moins”.

Citant un témoignage précédemment non divulgué de l’ex-PDG d’Alameda, Caroline Ellison, le gouvernement a affirmé que Bankman-Fried avait indiqué que “de nombreux cas juridiques tournent autour de la documentation et qu’il est plus difficile de monter un dossier juridique si les informations ne sont pas écrites ou conservées”. Ellison a plaidé coupable à plusieurs accusations de fraude et a coopéré avec les efforts du procureur américain pour monter un dossier contre Bankman-Fried.

Bankman-Fried a plaidé non coupable de huit chefs d’accusation liés à l’effondrement de son empire crypto de plusieurs milliards de dollars, FTX. Il doit comparaître devant un tribunal fédéral en octobre, après avoir été libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars.