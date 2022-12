Sam Bankman-Fried a refusé la mise en liberté sous caution aux Bahamas pour des accusations de fraude FTX

Un juge magistrat des Bahamas a refusé mardi la mise en liberté sous caution du co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, invoquant un risque de fuite accru, et a déclaré qu’il devrait être placé en garde à vue aux Bahamas jusqu’au 8 février 2023, quelques heures après une inculpation pénale fédérale américaine contre Bankman- Fried alléguant une fraude massive à FTX a été descellée à New York.

Bankman-Fried a été arrêté lundi soir par les forces de l’ordre des Bahamas agissant à la demande du procureur américain du district sud de New York. Les régulateurs de la Commodity Futures Trading Commission et de la Securities and Exchange Commission ont également dévoilé de vastes allégations de fraude et de tromperie par l’ancien milliardaire.

Son équipe juridique prévoit de lutter contre toute ordonnance d’extradition, selon NBC News.

Bankman-Fried a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation devant un tribunal fédéral, notamment fraude électronique, fraude en valeurs mobilières, blanchiment d’argent et violations du financement de campagne.

Reuters a rapporté que Bankman-Fried avait baissé la tête et étreint ses parents, qui sont tous deux professeurs de droit à Stanford. Ils sont restés à ses côtés tout au long de l’ascension et de l’effondrement époustouflant de l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde.

Les parents de Bankman-Fried ont été animés pendant la procédure, riant parfois ou se bouchant les oreilles, selon CoinDesk.

L’effondrement de FTX a été précipité lorsque rapports par CoinDesk a révélé une position très concentrée dans les pièces FTT auto-émises, que le fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research, a utilisées comme garantie pour des milliards de prêts cryptographiques. Binance, une bourse rivale, a annoncé qu’elle vendrait sa participation dans FTT, provoquant un retrait massif de fonds. La société a gelé des actifs et déclaré faillite quelques jours plus tard. Les accusations de la SEC et de la CFTC ont indiqué que FTX avait mélangé les fonds des clients avec le fonds spéculatif cryptographique de Bankman-Fried, Alameda Research, et que des milliards de dépôts des clients avaient été perdus en cours de route.