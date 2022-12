Sam Bankman-Fried a fait pression pour un accord avec Taylor Swift alors que FTX saignait de l’argent

La chanteuse américaine Taylor Swift pose dans la salle de presse après avoir remporté six prix lors du 50e Annual American Music Awards au Microsoft Theatre de Los Angeles, Californie, le 20 novembre 2022. – Valérie Macon | AFP | Getty Images

Plus tôt cette année, alors que l’effondrement de la cryptographie vidait l’industrie des liquidités, les dirigeants de FTX suppliaient le fondateur de la société, Sam Bankman-Fried, de préserver les liquidités et d’arrêter de dépenser des centaines de millions de dollars en parrainages de célébrités. Mais le milliardaire de 30 ans, qui s’était appuyé sur l’image de marque et le battage médiatique pour faire passer rapidement son échange cryptographique de débutant à fidèle, était déterminé à signer un autre grand nom. Trois personnes proches de FTX et Bankman-Fried ont déclaré à CNBC que l’ancien PDG avait fait pression de manière agressive pour un partenariat avec le lauréat de 11 Grammy Awards. Taylor Swift. L’accord, qui aurait coûté à la société aujourd’hui en faillite plus de 100 millions de dollars sur trois ans, était sur le point de se concrétiser avant de s’effondrer au printemps, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées en raison d’accords de confidentialité. Les anciens dirigeants, qui avaient une connaissance directe des négociations, ont déclaré que le partenariat aurait été un désastre pour FTX en raison du prix élevé. L’engagement de Bankman-Fried à conclure l’accord Swift malgré la détérioration de l’environnement commercial correspond à une tendance à ignorer ses lieutenants et à faire cavalier seul, ont déclaré une demi-douzaine d’anciens initiés de l’entreprise et partenaires commerciaux. Le Financial Times a rapporté plus tôt que FTX a eu des entretiens avec Swift sur un parrainage potentiel. L’excès de confiance de Bankman-Fried était ancré dans une organisation qui avait peu de contrôles sur son dirigeant et aucun conseil d’administration pour le tenir responsable. Pendant ce temps, Bankman-Fried a dépeint une personnalité très différente pour le public, se montrant comme un jeune génie excentrique à l’aise en short et en t-shirt ou en costume devant le Congrès qui a professé à plusieurs reprises sa croyance en altruisme efficaceune philosophie qui promeut l’idée de gagner beaucoup d’argent pour en faire don aux causes les plus importantes. Évalué à 32 milliards de dollars plus tôt cette année par des investisseurs privés, FTX a fait faillite le mois dernier après que le scepticisme ait émergé quant à la santé des finances de l’échange crypto et que les clients ont commencé à exiger des retraits pour se faire dire que leur argent n’était pas disponible. Même face à des accusations criminelles potentielles et à la possibilité d’années de prison, Bankman-Fried a continué à éviter les conseillers en s’exprimant publiquement, en offrant des interviews à la presse et en tweetant sa défense.

PDG Sam Bankman Fried Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

“J’ai le devoir de parler aux gens, j’ai le devoir d’expliquer ce qui s’est passé”, a déclaré Bankman-Fried dans une interview vidéo au New York Times DealBook Summit la semaine dernière, reconnaissant que ses avocats sont opposés à ses tactiques actuelles. “Je ne vois pas quel bien est accompli en restant assis enfermé dans une pièce à prétendre que le monde extérieur n’existe pas.” Entre son apparition sur DealBook, une interview avec “Bonjour l’Amérique” d’ABC” et son commentaire sur divers podcasts, Bankman-Fried a affirmé à plusieurs reprises que la chute de FTX était le résultat d’une gestion bâclée et d’un risque excessif. Bankman-Fried a nié avoir commis une fraude et a déclaré qu’il n’était pas au courant d’une grande partie du mélange de fonds qui a eu lieu entre FTX et Alameda Research, le fonds spéculatif de Bankman-Fried. Au moins 8 milliards de dollars de fonds de clients FTX ne sont plus comptabilisés et ont été utilisés pour couvrir des milliards de pertes sur prêts chez Alameda.

Poursuivre les NFT Swift

Bankman-Fried a également couru rapidement et librement avec l’argent de l’entreprise. Un peu plus de deux ans après le lancement de FTX en 2019, Bankman-Fried a signé un contrat de 135 millions de dollars sur 19 ans avec le Miami Heat de la NBA pour les droits de dénomination sur l’arène de l’équipe. Il a également signé des parrainages avec les Golden State Warriors, Ligue majeure de baseball et Formule Un, et a demandé à Larry David de promouvoir l’entreprise dans une publicité du Super Bowl. Gisele Bündchen, Tom Brady, Shaquille O’Neal, Stephen Curry, David Ortiz et Naomi Osaka faisaient partie des ambassadeurs de la marque. Une partie de l’accord Swift aurait inclus la production par le chanteur d’une collection de jetons non fongibles (NFT), ou d’articles numériques dont la valeur peut augmenter et diminuer. Au-delà de cela, il y avait un manque de clarté sur ce que Swift ferait pour l’entreprise, ont indiqué des sources. Après l’échec de l’accord Swift, des pourparlers ont émergé en interne sur un accord avec Katy Perry aussi récemment qu’en août, a déclaré une personne. Les représentants de Swift ont refusé de commenter et Perry n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC.