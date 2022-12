Sam Bankman-Fried a été arrêté. C’est ce qui se passe ensuite.

Tom Williams | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

L’arrestation de Sam Bankman-Fried aux Bahamas lundi marque le début d’un nouveau chapitre de la saga FTX, celui qui opposera l’ancien crypto milliardaire au district sud de New York. L’acte d’accusation devrait rester scellé jusqu’à mardi matin. Les procureurs américains n’ont fait aucun commentaire, et ni le procureur général des Bahamas ni la police royale des Bahamas ne confirmeraient la nature des accusations portées contre Bankman-Fried. Le New York Times a rapporté que les accusations portées contre Bankman-Fried comprenaient un complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude en valeurs mobilières, ainsi que des accusations autonomes de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique et de blanchiment d’argent. La SEC a engagé une série d’accusations distinctes contre Bankman-Fried, concernant “des violations de nos lois sur les valeurs mobilières, qui seront déposées publiquement demain dans le district sud de New York”, a déclaré lundi le directeur de l’application Gurbir Grewal dans un communiqué. Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter davantage. Les accusations pourraient conduire Bankman-Fried en prison pendant des décennies, ont déclaré des experts juridiques à CNBC. Mais avant qu’il ne purge sa peine, les procureurs américains doivent obtenir une extradition des Bahamas vers New York.

Une tentative d’extradition “Il est inconcevable pour moi que le ministère de la Justice ait inculpé cette affaire s’il n’était pas convaincu qu’il pouvait l’extrader”, a-t-il ajouté. Renato Mariottiun ancien procureur fédéral, a déclaré à CNBC. Mariotti prévoit qu’une extradition prendra des semaines. “La déclaration du gouvernement des Bahamas suggère qu’ils vont coopérer”, a déclaré Mariotti.

Les États-Unis et les Bahamas ont conclu un traité d’extradition depuis 1931, dont la dernière version a été codifiée en 1990. Étant donné que Bankman-Fried n’a pas encore été condamné aux Bahamas, les procureurs américains ont dû obtenir un mandat d’arrêt et fournir des preuves suffisantes. aux Bahamiens qu’il avait commis un crime. L’extradition est la première étape d’un processus qui pourrait prendre des années. Compte tenu de l’ampleur des crimes présumés de Bankman-Fried, les procureurs et les régulateurs poursuivront des affaires simultanées dans le monde entier. Un procès aux États-Unis “pourrait ne pas avoir lieu avant des années”, a déclaré Mariotti. “Plus ils facturent, plus l’affaire est importante, plus ils auront besoin de temps pour se mettre en mouvement”, a-t-il déclaré. “Je dirais que fin 2023 est le plus tôt qu’un procès aurait lieu.” Les procureurs pourraient faire valoir que FTX a manqué à son obligation fiduciaire en utilisant prétendument les fonds des clients pour stabiliser artificiellement le prix de la pièce FTT auto-émissée par la société, a déclaré Mariotti. L’intention est également un facteur dans les cas de fraude, et Bankman-Fried insiste sur le fait qu’il n’était pas au courant d’activités potentiellement frauduleuses. Il a déclaré à Andrew Ross Sorkin de CNBC lors de la conférence DealBook du New York Times qu’il “n’avait pas sciemment mélangé des fonds”. “Je n’ai jamais essayé de commettre une fraude”, a déclaré Bankman-Fried. Dans un témoignage préparé pour le comité des services financiers de la Chambre, le nouveau PDG de FTX, John Ray, a confirmé qu’un mélange de fonds s’était produit entre FTX et Alameda Research, le fonds spéculatif de Bankman-Fried.

Autre problème juridique Au-delà des accusations criminelles qui doivent être dévoilées mardi matin, Bankman-Fried fait également face à une action civile, qui pourrait être intentée par la SEC, la Commodity Futures Trading Commission et les régulateurs bancaires et boursiers d’État, a déclaré Richard Levin, qui préside la fintech et la réglementation. pratique à Nelson Mullins Riley & Scarborough. La CFTC et les législateurs ont commencé leurs enquêtes sur FTX et Bankman-Fried, qui a déclaré à Sorkin qu’il n’avait plus que 100 000 dollars. Peu de temps après l’arrestation de Bankman-Fried, la SEC a semblé confirmer que l’agence poursuivrait une série d’accusations distinctes de l’acte d’accusation. Les législateurs ont également exprimé leur satisfaction face à l’arrestation de Bankman-Fried. Le sénateur Sherrod Brown (D-Ohio), qui préside le comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines, a applaudi à la fois le ministère de la Justice et les forces de l’ordre des Bahamas “pour avoir tenu Sam Bankman-Fried responsable”. La représentante Maxine Waters (D-Californie), présidente du comité des services financiers de la Chambre, a fait écho à ce sentiment, mais a exprimé sa déception que Bankman-Fried ait été arrêté avant son témoignage à la Chambre, prévu pour mardi. “Je suis surpris d’apprendre que Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas sous la direction du procureur des États-Unis”, a déclaré Waters dans un communiqué. “[The] Le public américain mérite d’entendre directement M. Bankman-Fried parler des actions qui ont fait du mal à plus d’un million de personnes”, a poursuivi Waters. Bankman-Fried avait également été invité à comparaître devant le Sénat avant son arrestation. Cette audience aura lieu mercredi. Il n’est pas clair si la SEC ou la CFTC prendra l’initiative d’obtenir des dommages civils. “La question de savoir qui prendrait les devants, que ce soit la SEC ou la CFTC, dépend de la présence ou non de titres en cause”, a déclaré Mariotti à CNBC. Le président de la SEC, Gary Gensler, qui rencontré avec les dirigeants de Bankman-Fried et FTX plus tôt cette année, a a dit publiquement que “de nombreux jetons cryptographiques sont des titres”, ce qui ferait de son agence le principal régulateur. Mais de nombreuses bourses, y compris FTX, disposent de plates-formes de dérivés cryptographiques qui vendent des produits financiers tels que des contrats à terme et des options, qui relèvent de la compétence de la CFTC. “Pour avoir vendu des titres non enregistrés sans enregistrement ni exemption, vous pourriez envisager que la Securities Exchange Commission poursuive pour restitution – sanctions pécuniaires”, a déclaré Levin, qui a représenté des clients devant les deux agences. Les investisseurs qui ont perdu leur épargne n’attendent pas. Des recours collectifs ont déjà été déposés contre des endosseurs de FTX, comme le comédien Larry David et la superstar du football Tom Brady. Un costume excorié les célébrités pour avoir prétendument omis de faire leur “diligence raisonnable avant la commercialisation [FTX] au public.” Les pairs de l’industrie de FTX intentent également une action contre Bankman-Fried. Le prêteur défaillant BlockFi a poursuivi Bankman-Fried en novembre, cherchant une garantie anonyme que le fondateur de FTX a fournie à la société de prêt de crypto. FTX et Bankman-Fried avaient précédemment sauvé BlockFi de l’insolvabilité en juin, mais lorsque FTX a échoué, BlockFi s’est retrouvé avec un problème de liquidité similaire et a déposé une demande de mise en faillite dans le New Jersey. Bankman-Fried a également été poursuivi en Floride et les tribunaux fédéraux de Californie. Il fait face à des recours collectifs dans les deux États pour “l’une des plus grandes fraudes de l’histoire”, un dossier déposé par un tribunal californien a dit. Selon Recherche de Stanford. La possibilité d’un règlement de plusieurs milliards de dollars viendrait s’ajouter aux amendes civiles et pénales auxquelles Bankman-Fried fait face.