Sam Bankman-Fried a envisagé de payer 5 milliards de dollars à Trump pour ne pas se présenter (Lewis)

« Ce n’est pas une combine à la Ponzi », a déclaré Lewis. « Quand vous pensez à une chaîne de Ponzi, je ne sais pas, Bernie Madoff, le problème est qu’il n’y a pas de véritables affaires là-bas. Le dollar entrant est utilisé pour payer le dollar qui sort. Et dans ce cas, ils » J’avais en fait une véritable et formidable entreprise. Si personne n’avait jamais critiqué l’entreprise, s’il n’y avait pas eu une ruée sur les dépôts des clients, ils seraient toujours assis là à gagner des tonnes d’argent. «

Lewis, qui a déclaré avoir rencontré le fondateur de FTX plus de 100 fois en deux ans, a déclaré qu’il y avait une grande différence entre les crimes présumés commis par Bankman-Fried et ceux d’anciens criminels financiers de grande envergure.

Un acte d’accusation remplaçant allègue que Bankman-Fried a utilisé les fonds de ses clients pour verser plus de 100 millions de dollars en contributions à la campagne pour les élections de mi-mandat de 2022. Le gouvernement a intégré cette accusation dans deux des accusations toujours en vigueur : fraude électronique et blanchiment d’argent. Cette affaire devrait être jugée le mois prochain devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Dans une interview avec « 60 Minutes » de CBS qui diffusé Dimanche, Lewis a déclaré que le fondateur de FTX voulait mettre un terme à la candidature de Trump à la Maison Blanche en 2024, craignant que l’ancien président ne constitue une menace pour la démocratie. Lewis retrace l’ascension et la chute de l’entrepreneur crypto dans son dernier livre, « Going Infinite », qui paraît mardi, le jour même du début du premier procès pénal de Bankman-Fried à New York.

Bankman-Fried, qui risque une peine de prison à vie s’il est reconnu coupable de diverses accusations de fraude et de complot, avait accumulé une valeur nette d’environ 26 milliards de dollars avant l’âge de 30 ans, sur la base de la valeur que les investisseurs privés accordaient à FTX.

Les procureurs allèguent que Bankman-Fried a utilisé à mauvais escient des milliards de dollars d’argent de clients à des fins personnelles, comme l’immobilier haut de gamme, ainsi que pour couvrir les mauvais paris effectués dans son fonds spéculatif crypto, Alameda Research.

Le gouvernement affirme que l’argent des clients était acheminé vers Alameda via deux canaux : les utilisateurs déposaient de l’argent directement sur des comptes détenus par Alameda et via une porte dérobée secrète intégrée au code de FTX.

Lorsqu’on lui a demandé si Lewis pensait que Bankman-Fried avait sciemment volé l’argent de ses clients, Lewis a répondu : « Non ».

« Au tout début, si vous étiez un trader de crypto qui voulait négocier sur FTX et voulait envoyer des dollars, des yens ou des euros sur la bourse pour pouvoir acheter de la crypto, FTX ne pouvait pas obtenir de comptes bancaires », a déclaré Lewis. « Alameda Research, qui pouvait obtenir des comptes bancaires, a donc créé des comptes bancaires dans lesquels les gens pouvaient envoyer de l’argent afin que celui-ci aille à FTX. »

En fin de compte, 8 milliards de dollars d’argent des clients FTX se sont accumulés au sein d’Alameda Research. Voici comment Lewis a déclaré que Bankman-Fried a expliqué son manque de reconnaissance de la somme d’argent placée dans un fonds privé.

« Vous devez comprendre que lorsqu’il est entré là-dedans, c’était une erreur d’arrondi, que c’était comme si nous avions une infinité de dollars là-dedans, que je n’y pensais même pas », a déclaré Lewis.

Lewis a hésité face à la comparaison avec la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, qui risque une peine de prison de plus de 11 ans pour avoir fraudé des investisseurs sur les capacités de la technologie de tests sanguins de son entreprise.

« C’est un peu différent de fournir, vous savez, de fausses informations médicales à des personnes susceptibles de les tuer », a déclaré Lewis. « Et dans ce cas, ce que vous faites, c’est peut-être perdre de l’argent qui appartenait aux spéculateurs cryptographiques des Bahamas. D’un autre côté, ce n’est pas une excuse. Il n’aurait pas dû faire ça. »

Lewis a partagé une anecdote sur Bankman-Fried du fondateur de FTX jouant à un jeu vidéo lors de sa première interview à la télévision.

« Il va à la télévision avec son short cargo et ses cheveux en désordre et il joue à des jeux vidéo pendant qu’il est à l’antenne », a déclaré Lewis. « Si vous regardez le clip, vous pouvez voir ses yeux aller et venir, aller et venir. C’est parce qu’il essaie de gagner son jeu vidéo en même temps qu’il est à l’antenne. »

