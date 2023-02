Sam Bankman-Fried a besoin de restrictions de libération sous caution plus strictes, selon le juge

Qui est Sam Bankman Fried ? Il est le fondateur de FTX, âgé de 30 ans, et l’ancien directeur général de FTX. Autrefois un golden boy de l’industrie de la cryptographie, il était un donateur majeur du Parti démocrate et connu pour son engagement en faveur d’un altruisme efficace, un mouvement caritatif qui exhorte les adhérents à donner leur richesse de manière efficace et logique.