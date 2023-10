Sam Bankman-Fried a bâti son empire sur des « mensonges », selon le procureur lors d’un procès pour fraude

Les débats d’ouverture ont débuté mercredi lors du procès pour fraude de Sam Bankman-Fried, les procureurs accusant l’ancienne star de la cryptomonnaie d’avoir bâti son empire « sur des mensonges » et de vivre un style de vie somptueux tout en escroquant ses clients. Les avocats de la défense ont répliqué en présentant Bankman-Fried comme un « nerd en mathématiques » doté de bonnes intentions et qui l’a dépassé.

La deuxième journée du procès a commencé avec le juge Lewis Kaplan qui a finalisé un groupe de 12 jurés qui entendraient l’affaire, accompagnés de six suppléants, et plus tard dans l’après-midi, les procureurs ont appelé leur premier témoin.

Bankman-Fried, fondateur de la bourse de crypto-monnaie FTX et de son fonds spéculatif sœur, Alameda Research, est accusé de nombreux crimes financiers liés à l’implosion choquante de ses entreprises à la fin de l’année dernière. FTX est passé d’une valeur de 32 milliards de dollars à la faillite en quelques semaines, tandis que le magnat de la crypto Bankman-Fried est devenu un paria.

Les procureurs fédéraux accusent Bankman-Fried d’avoir détourné des milliards de dollars de l’argent des clients de FTX vers des transactions risquées chez Alameda et des achats illégaux, l’inculpant de sept chefs d’accusation, notamment de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent. Dans sa plaidoirie d’ouverture, le procureur Thane Rehn a affirmé que Bankman-Fried menait une vie glamour de richesse et de pouvoir tout en trompant les personnes qui investissaient dans ses entreprises..

Rehn a déclaré : « Il y a un an, il semblait que Sam Bankman-Fried était au sommet du monde. Il dirigeait une énorme entreprise appelée FTX. Il vivait dans un appartement de 30 millions de dollars aux Bahamas. Il a fait le tour du monde à bord d’avions privés. Il a fréquenté des célébrités comme Tom Brady et des politiciens comme Bill Clinton. Rehn a ajouté : « Mais tout cela, tout cela, a été construit sur des mensonges. Derrière le rideau, Sam Bankman-Fried n’était pas celui qu’il semblait être. Il utilisait sa société, FTX, pour commettre une fraude à grande échelle.

Dans ce sketch de salle d’audience, Sam Bankman-Fried est assis à la table de la défense tandis que le juge Lewis Kaplan et ses avocats discutent de la sélection finale du jury lors de son procès, le 4 octobre 2023 à New York. Photographie : Elizabeth Williams/AP

Rehn a allégué que l’argent des dépôts des clients allait effectivement directement dans la poche de Bankman-Fried, affirmant que leurs fonds n’étaient jamais parvenus à la bourse FTX et étaient plutôt acheminés ailleurs sans préavis.

Bankman-Fried a clamé son innocence. Lors des plaidoiries d’ouverture, son avocat de la défense, Mark Cohen, a décrit son client de 31 ans comme un fondateur bien intentionné mais inexpérimenté qui n’avait aucune intention criminelle. Cohen a décrit Bankman-Fried comme un « nerd en mathématiques qui ne buvait pas et ne faisait pas la fête » plutôt que comme le « méchant du dessin animé » comme il prétendait que les procureurs voulaient le dépeindre.

«Sam n’a fraudé personne. Sam n’avait pas l’intention de frauder qui que ce soit. Sam a agi de bonne foi », a déclaré Cohen. « Il n’y a pas eu de vol. »

Cohen a fait valoir que toute mauvaise gestion chez FTX était le résultat de la croissance rapide de l’entreprise qui a dépassé la capacité de Bankman-Fried à prendre des décisions.

« Les choses allaient vite, très vite. Sam et d’autres prenaient des centaines de décisions par jour », a déclaré Cohen. « Et en conséquence, certaines choses ont été négligées… des choses qu’une entreprise plus ancienne aurait construite au fil du temps. »

Le procès devrait durer six semaines, alors que les procureurs exposent leur argumentation selon laquelle Bankman-Fried utilisait l’argent de ses clients pour financer des dépenses à Alameda, acquérir des biens immobiliers coûteux et s’attirer les faveurs des législateurs grâce à des millions de dons aux campagnes politiques. S’il est reconnu coupable, Bankman-Fried risque la prison à vie.

Une personne transporte des dossiers au palais de justice où se déroule mercredi le deuxième jour du procès pour fraude du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, à New York. Photographie : Leonardo Muñoz/AFP/Getty Images

Le premier témoin à charge était Marc-Antoine Julliard, un négociant en matières premières devenu client de FTX après en avoir entendu parler par un ami et avoir consulté la société en ligne. Il se souvient avoir vu FTX sponsoriser des courses de Formule 1 ainsi que des publicités mettant en vedette des célébrités comme le mannequin Gisele Bündchen. Julliard a décrit croire à l’époque que Bankman-Fried était un opérateur de bonne foi et « le futur visage de l’industrie générale de la cryptographie ».

Lorsque FTX est tombé en crise en novembre dernier, Julliard a déclaré qu’il avait conservé ses dépôts en bourse après avoir vu les tweets rassurants et les messages positifs de Bankman-Fried. Il a changé d’avis un jour plus tard, mais il était déjà trop tard : il n’a pas pu retirer environ 100 000 $ d’investissements qu’il avait laissés dans FTX. L’accusation lui a demandé s’il avait déjà pu retirer ses fonds.

«Jamais», a déclaré Julliard aux jurés.

Adam Yedidia a été le deuxième et dernier témoin à témoigner mercredi, et il l’a fait en vertu d’une ordonnance d’immunité – ce qui signifie qu’il ne pouvait pas être inculpé sur la base de son témoignage, tant qu’il était véridique. Yedidia a déclaré qu’il travaillait auparavant pour FTX et qu’il était un ami proche de Bankman-Fried à l’université.

Lorsque Yedidia était employé chez FTX l’année dernière, a-t-il déclaré au tribunal, il a reçu un appel téléphonique d’un autre développeur de l’entreprise qui lui a dit qu’Alameda utilisait les bénéfices des clients de FTX pour rembourser ses créanciers. Yedidia a déclaré qu’il avait démissionné suite à cet appel. La procureure Danielle Sassoon, qui a interrogé Yedidia, a demandé pourquoi il comparaissait sous le coup d’une ordonnance d’immunité.

« Je craignais qu’en tant que développeur pour FTX, j’aie peut-être involontairement écrit un code contribuant à un crime », a-t-il déclaré. Yedidia devrait à nouveau témoigner jeudi.

De nombreux anciens collaborateurs de Bankman-Fried chez FTX devraient témoigner après avoir plaidé coupable à des accusations criminelles et être devenus témoins à charge. Le témoin vedette devrait être Caroline Ellison – sa petite amie occasionnelle et l’ancienne directrice d’Alameda.

La plaidoirie de l’accusation a mis en avant le témoignage à succès d’Ellison, qui, selon eux, pourrait décrire comment elle et Bankman-Fried ont siphonné de l’argent à Alameda.



« Elle vous racontera comment elle et l’accusé ont volé l’argent que les clients avaient confié à FTX », a déclaré Rehn. « Elle témoignera qu’elle et l’accusé ont pris l’argent des clients encore et encore. »

Pendant ce temps, Cohen a également semblé désigner Ellison comme la raison de la chute de FTX, alléguant qu’elle avait ignoré les conseils financiers de Bankman-Fried et laissé les entreprises exposées aux chocs du marché.

Tout au long du procès, Bankman-Fried est apparu optimiste et professionnel, avec ses cheveux typiquement indisciplinés apprivoisés par une récente coupe de cheveux et sa tenue décontractée remplacée par un costume gris.

Ses parents, Joseph Bankman et Barbara Fried, ont été aperçus arrivant au palais de justice de Manhattan pour le deuxième jour du procès de leur fils. Bankman et Fried, tous deux professeurs à la faculté de droit de Stanford, sont eux-mêmes confrontés à des problèmes juridiques après FTX a intenté une action civile contre eux, affirmant qu’ils avaient accepté des millions de dollars en cadeaux et en biens immobiliers de la part de l’entreprise alors que leur fils en était à la tête. Les avocats du couple ont nié ces allégations.

Bankman-Fried restera emprisonné tout au long du procès, après que le juge Kaplan ait révoqué sa libération sous caution en août au motif qu’il falsifiait les témoins à travers ses nombreuses déclarations aux médias.