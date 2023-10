Sam Bahadur, Chhava et plus : le line-up passionnant de Vicky Kaushal en 2023 et 2024

Vicky Kaushal est l’un des jeunes acteurs les plus talentueux de Bollywood aujourd’hui et sa programmation de nouveaux films à venir est plutôt excitante. L’acteur a récemment impressionné le public par sa performance dans La grande famille indienne. La comédie dramatique réalisée par Vijay Krishna Acharya et produit par Aditya Chopra, a reçu des critiques mitigées, mais Vicky a été saluée pour ses performances nuancées. Il a joué le rôle d’un jeune homme qui se retrouve pris dans une situation hilarante lorsqu’il doit rencontrer pour la première fois la famille de sa petite amie. Le film met également en vedette Manushi Chillar dans le rôle de son amoureux. Et maintenant, le prochain acteur Sam Bahadhur fait beaucoup de bruit. Le teaser du film devrait être diffusé et diffusé lors du match à indice d’octane élevé de la Coupe du monde ICC Inde contre Pakistan 2023 le 13 octobre. Et avec cela, voici un aperçu de ses prochains films qui renforceront sûrement davantage sa position d’acteur bancable. jeune star de Bollywood.

Sam Bahadur: Il s’agit d’un film biographique basé sur la vie du maréchal Sam Manekshaw, qui a mené l’Inde à la victoire dans la guerre de 1971 contre le Pakistan. Vicky Kaushal incarne le rôle principal du héros de guerre, tandis que Sanya Malhotra et Fatima Sana Shaikh jouent respectivement sa femme et sa fille. Le film est réalisé par Meghna Gulzar et produit par Ronnie Screwvala. Le teaser du film sortira le 13 octobre 2023 et sera projeté lors du match de la Coupe du monde de cricket Inde-Pakistan. La sortie du film est prévue le 1er décembre 2023.

Chhava: Il s’agit d’un film dramatique historique basé sur la vie de Chhatrapati Sambhaji Maharaj, le fils de Shivaji Maharaj et le deuxième dirigeant de l’empire Maratha. Vicky Kaushal joue le rôle du roi courageux et vaillant, qui a affronté de nombreux défis et ennemis au cours de son règne. Le film présente également Rashmika Mandanna comme sa femme Yesubai. Le film est réalisé par Laxman Utekar et produit par Maddock Films. Le film devrait sortir en 2024.

Mere Mehboob Mere Sanam: Il s’agit d’un film musical romantique réalisé par Anand Tiwari et produit par Karan Johar. Vicky Kaushal joue le rôle d’une auteure-compositrice-interprète qui tombe amoureuse d’un journaliste musical, interprété par Triptii Dimri. Le film met également en vedette Ammy Virk dans le rôle de sa meilleure amie et rivale. Le film contiendra des chansons originales composées par Amit Trivedi et des paroles de Amitabh Bhattacharya. La date de sortie du film n’est pas encore annoncée.