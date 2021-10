Sam Asghari promet de « prendre soin » de sa fiancée Britney Spears : « Ne vous inquiétez pas pour l’Amérique »

Sam Asghari a rassuré les fans sur les réseaux sociaux qui sont toujours préoccupés par le bien-être de sa fiancée Britney Spears qu’il la récupérera toujours.

S’il y a une chose que nous savons maintenant Britney Spears, c’est qu’elle veut prendre soin d’elle. Mais après avoir passé des années dans une tutelle prétendument « abusive » qui a causé une détresse émotionnelle à la pop star au fil du temps, Britney a toujours besoin du soutien des personnes qui se soucient vraiment d’elle, car la possibilité de sa liberté totale est sur le point de devenir une réalité. Entrez dans l’amour et le fiancé de longue date de Britney, Sam Asghari. L’acteur a republié une réponse touchante à l’appel d’un fan à « prendre soin » de la superstar sur ses histoires Instagram le vendredi 1er octobre.

« @SamAsghari prends soin de notre fille », a posté l’utilisateur. « Je t’ai eu l’Amérique », a répondu le joueur de 27 ans avec un emoij de flexion musculaire et un visage clignotant. Le célèbre entraîneur personnel a ensuite indiqué une correction dans un article de suivi, montrant un emoji de la planète Terre avec un astérisque qui signifie probablement « Je t’ai eu, monde » à la place. Le doux vœu est venu juste un jour après Juge Brenda Penny a ordonné le renvoi immédiat du père de Britney, Jamie Spears, du rôle de la conservatrice de sa fille le jeudi 30 septembre – un rôle que Spears tient depuis 13 ans. L’action a suscité un soupir de soulagement collectif alors que les gens du monde entier ont appris pour la première fois le 24 juin 2021 le mécontentement de la chanteuse qu’elle attribue à l’inconduite présumée de son père en tant que conservateur.

Avec la possibilité que la tutelle de Britney se dissolve complètement bientôt – peut-être même avant la fin de 2021 – la chanteuse « Stronger » fait des plans pour l’avenir avec Sam. Il n’y a pas encore de date fixée pour le mariage, mais un accord prénuptial est en cours de rédaction, et Britney a également partagé son désir d’agrandir sa famille et d’en fonder une avec Sam. « Je voudrais avancer progressivement, et je veux avoir la vraie affaire. Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé », a déclaré Britney dans le témoignage déchirant et déchirant qu’elle a donné lors de l’audience de juin qui a choqué le monde.

« Britney a l’impression d’être au sommet du monde et peut enfin voir la lumière au bout du tunnel. Elle n’a pris aucune décision finale quant à ce qu’elle prévoit de faire ensuite, si et quand la tutelle est terminée », un initié proche du Dans la zone le chanteur a renversé HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT après le déménagement de son père. « Britney ne fait que célébrer chaque victoire au fur et à mesure. Elle a appris à ne pas avoir d’espoir à propos de ces choses, mais c’est certainement un motif de célébration. Elle est absolument ravie et espère énormément qu’elle pourra passer le reste de sa vie en tant que femme libre », ont-ils ajouté.