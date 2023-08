Sam Asghari plaisante sur le déguisement de paparazzi après la séparation de Britney Spears Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Sam Asghari garde un bon sens de l’humour à propos de sa séparation d’avec Britney Spears. Après lui et les « Oups ! Le chanteur de I Did It Again, 41 ans, divisé, Sam, 29 ans, s’est rendu sur son histoire Instagram pour demander aux fans de l’aider à choisir un déguisement pour se cacher des paparazzi. Il a montré quelques idées différentes qui cacheraient son identité et a demandé aux fans de choisir un favori.

Sam Asghari demande aux gens de choisir son déguisement de paparazzi au milieu du divorce avec Britney Spears. pic.twitter.com/6IgH3t8ClR — PopCrave (@PopCrave) 19 août 2023

Les trois looks étaient tous assez différents et ont bien réussi à masquer son identité. Le premier choix comprenait une perruque grise avec des cheveux hérissés, une longue moustache grise et une paire de lunettes, donnant à l’entraîneur de fitness un look légèrement plus ancien. Le deuxième choix comprenait une perruque aux cheveux bouclés et une grande paire de lunettes de soleil d’aviateur. Le dernier regard était juste une perruque avec une frange ondulée. « Aidez-moi à choisir un déguisement de paparazzi », a-t-il écrit avec le message.

La séparation de Sam et Britney après six ans ensemble et un peu plus d’un an de mariage a été signalée le 16 août. Ses représentants ont également déclaré qu’il n’envisageait pas de contester l’accord prénuptial qu’ils avaient signé avant leur mariage. Après l’annonce de la nouvelle, Sam a publié une déclaration disant que le couple « a décidé de mettre fin à notre voyage ensemble » sur Instagram. « Nous garderons l’amour et le respect que nous avons l’un pour l’autre et je lui souhaite toujours le meilleur », a-t-il déclaré. « S *** arrive. Demander de l’intimité semble ridicule [sic] donc je demanderai simplement à tout le monde, y compris aux médias, d’être gentil et attentionné.

Après quelques messages cryptés, Britney a également parlé de la scission après quelques jours dans un post sur Instagram. « 6 ans, c’est long pour être avec quelqu’un donc je suis un peu choquée mais… je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce que honnêtement, ça ne regarde personne », a-t-elle écrit. « Je joue fort depuis trop longtemps et mon Instagram peut sembler parfait mais c’est loin de la réalité et je pense que nous le savons tous ! »