Sam Asghari nie la rumeur d’intervention de Britney Spears – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Sam Asghari applaudi aux rumeurs selon lesquelles Britney Spears’ des amis ont fait une intervention pour elle le vendredi 10 février. Le mari de Britney, 28 ans, a assuré aux fans qu’elle avait le contrôle total dans une déclaration à Accéder à Hollywood Mario López. Il a également appelé les fans à cesser de parler publiquement de sa santé.

Plus à propos Britney Spears

Sam a publié la déclaration un jour après avoir rapporté que des proches de la chanteuse “Hold Me Closer”, 41 ans, prévoyaient d’avoir une conversation avec elle. “Il n’y a pas eu d’intervention. Ma femme est en plein contrôle de sa vie et continuera de prendre toutes les décisions concernant ses soins, quelles que soient les circonstances. Les spéculations sur sa santé sont inappropriées et devraient cesser immédiatement », a-t-il déclaré. Accès.

Avant que le mari de la popstar ne s’exprime, les rapports des deux Personnes et TMZ a affirmé que des personnes proches d’elle planifiaient une intervention. Une source a dit TMZ qu’une intervention et un autre plan pour que Britney reçoive un traitement avaient été annulés après qu’elle soit devenue “quelque peu consciente”.

Britney elle-même a applaudi le rapport avec une longue déclaration sur Instagram. “Cela me rend malade à l’estomac qu’il soit même légal pour les gens d’inventer des histoires selon lesquelles j’ai failli mourir … Je veux dire qu’à un moment donné, c’est assez”, a-t-elle écrit. « Comme le dit si bien mon mari : ne croyez pas tout ce que vous lisez ! »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Ce n’est pas la première fois que la chanteuse “Toxic” riposte aux médias ou à ses fans pour avoir spéculé sur sa santé. Après que les fans aient appelé un chèque d’aide sociale à son domicile, elle s’est rendue sur Instagram pour leur dire qu’ils étaient allés trop loin. “J’avais l’impression d’être éclairée au gaz et d’être victime d’intimidation une fois que l’incident a fait la une des journaux et d’être à nouveau dépeint sous un jour pauvre et injuste par les médias”, a-t-elle déclaré. “Pendant cette période de ma vie, j’espère vraiment que le public et mes fans qui me tiennent tant à cœur pourront respecter ma vie privée à l’avenir.”

La réponse est également venue un peu plus d’une semaine après que Britney a appelé Alyssa Milano après que l’actrice a tweeté appelant quelqu’un à “vérifier” le chanteur. “Cela m’attriste de voir des choses sur moi de la part de personnes qui ne me connaissent pas”, a écrit Britney. “Cela ressemble définitivement à une forme d’intimidation!” Un représentant d’Alyssa a révélé qu’elle avait contacté en privé Britney pour s’excuser dans une déclaration à TMZ.

Lien connexe En rapport: Chronologie des rencontres de Britney Spears et Justin Timberlake : du “Mickey Mouse Club” à leur rupture et jusqu’à aujourd’hui

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.