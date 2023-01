Sam Asghari dit qu’il ne contrôle pas Britney Spears : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Ce n’est pas un secret que Britney Spears41 ans, a des fans protecteurs, et son mari, Sam Asghari28 ans, a noté que lorsqu’il a fermé ses affirmations selon lesquelles il la “contrôlerait” lors d’un entretien le 30 décembre avec TMZ (voir VIDEO ICI). “Je ne contrôle même pas ce que nous avons pour le dîner”, a déclaré le mari de Brit depuis six mois au journaliste à Los Angeles vendredi. “Dans le passé, il s’est passé beaucoup de choses, donc je comprends d’où ils viennent, ils sont juste protecteurs… en fait, ils sont de bons fans”, a-t-il ajouté à propos du fan de pop stars. base étant inquiet pour elle.

Plus à propos Britney Spears

Lors de ses déplacements à Los Angeles vendredi, Sam a porté une tenue entièrement noire comprenant un pantalon de survêtement, un sweat à capuche Gold’s Gym, des lunettes de soleil noires et un sac ceinture tendance. Notamment, Britney n’était pas à ses côtés et au moment d’écrire ces lignes, elle n’a pas posté sur son compte Instagram depuis le 28 décembre. Sam et Britney ont fait une apparition en ligne ensemble le jour de Noël pour montrer aux fans comment ils ont choisi de célébrer la fête.

Sam s’est rendu sur son compte Instagram pour partager une photo et une vidéo de lui et de sa femme en train de méditer lors d’une randonnée ensemble dimanche. “Une petite randonnée et une petite méditation le jour de Noël vont très loin, ma femme devient vraiment un gourou de la méditation et j’adore ça”, commençait sa légende. “Joyeux Britmas à vous tous de Samta [sic] & Britney. Beaucoup des 41,6 millions de followers de la chanteuse “Hold Me Closer” ont suivi les commentaires de la publication de Sam pour exprimer leur inquiétude croissante pour elle. “Généralement curieux de savoir pourquoi elle n’a pas fait d’entretiens après la tutelle, quelqu’un d’autre se demande la même chose?”, A écrit un adepte.

La légende de la musique pop est connue pour publier de nombreuses photos et vidéos racées sur son Instagram, cependant, ces dernières semaines, la Britney Army s’est inquiétée du bien-être de la femme de 41 ans. Quand la beauté blonde est allée sur Instagram pour affirmer qu’elle ressemblait à une actrice Jessica Simpson, 42 ans, ses fans ont inondé les commentaires d’inquiétude. “QUI GÈRE CELA”, a demandé un fan, tandis qu’un autre a répondu, “Pourquoi pouvons-nous commenter ici. Mais pas sur aucun des messages les plus récents…..”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Pour l’anniversaire de Britney le 2 décembre, de nombreux fans craignaient que la star n’ait rien posté pour fêter son anniversaire jusqu’au bout de la nuit. “Mon mari m’a surprise !!! Je suis malade de la grippe et il est descendu … il était plutôt doux !!!! Je vous aime !!!! C’est M. et Mme Asghari !!!”, le hitmaker a sous-titré la vidéo supprimée depuis. Sam a profité de son compte pour montrer les événements qui ont précédé sa surprise d’anniversaire pour Britney. “Joyeux 1er anniversaire à ma femme @britneyspears, le seul jour où je mange du gâteau, c’est aujourd’hui”, a-t-il légendé le doux clip.

L’acteur et Britney se sont mariés le 9 juin lors d’une somptueuse cérémonie chez elle à Los Angeles. De nombreuses célébrités célèbres y ont participé, y compris le designer Donatella Versacechanteuse Selena Gomezactrice Drew Barrymore, et plus. “Ouah !!! Putain de merde !!! NOUS L’AVONS FAIT !!! NOUS NOUS SOMMES MARIÉS !!! Gggggeeeeezzzzz !!! C’était la journée la plus spectaculaire !!! J’étais tellement nerveuse toute la matinée, mais à 14h00, ça m’a vraiment frappé… ON SE MARIE !!!”, Britney a légendé un instantané du jour de leur mariage. “J’ai eu une crise de panique et je me suis ensuite ressaisi… l’équipe qui a transformé notre maison en un château de rêve était fantastique !!! La cérémonie était un rêve et la fête était encore meilleure. Britney était auparavant mariée à Kévin Federline, 44 ans, de 2004 jusqu’à leur divorce en 2007. Ils partagent deux fils : Jayden16 et Sean Federline17.

Lien connexe En rapport: Chronologie des rencontres de Britney Spears et Justin Timberlake : du “Mickey Mouse Club” à leur rupture et jusqu’à aujourd’hui

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.