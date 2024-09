Sam Altman travaille avec Jony Ive et la veuve de Steve Jobs sur un appareil d’IA

La nouvelle de la collaboration a été rapportée par The Information en septembre 2023. Je l’ai confirmé dans un profil publié par Le New York Times Samedi.

Selon le Times, le PDG d’Airbnb, Brian Chesky, a organisé une rencontre entre Altman et Ive l’année dernière. Airbnb avait engagé le cabinet de design d’Ive, LoveFrom, pour travailler sur plusieurs projets.

J’ai lancé LoveFrom en 2019 après près de 30 ans chez Apple, où il a dirigé les efforts de conception pour l’iMac, l’iPod, l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch.

Selon le Times, Ive et Altman se sont rencontrés à plusieurs reprises pour dîner et discuter de la possibilité de lancer un nouvel appareil informatique centré sur l’IA. Ils ont finalement convenu de le construire ensemble.

La nouvelle entreprise d’Altman a levé des fonds auprès de particuliers et a reçu des fonds d’Ive et d’Emerson Collective, une société d’investissement d’impact et de philanthropie fondée par Powell Jobs. Selon le Times, la start-up est en passe de lever jusqu’à 1 milliard de dollars de financement de démarrage d’ici la fin de 2024.

Marc Newson, qui a cofondé LoveFrom avec Ive, a déclaré au Times qu’ils étaient encore en train de déterminer le produit et sa date de sortie.

En octobre 2023, Altman a exprimé son intérêt pour les appareils d’IA lors de son discours lors de l’événement Tech Live du Wall Street Journal.

« Je suis intéressé par ce sujet, je pense que c’est possible », a déclaré Altman à la chroniqueuse technologique du Journal, Joanna Stern, lors de l’événement.

« Je pense que toute technologie suffisamment importante et nouvelle permet de créer une nouvelle plate-forme informatique. Mais il y a beaucoup d’idées, mais toutes en sont encore à leurs balbutiements. »

Notamment, Altman a déclaré à Stern en octobre 2023 qu’il ne pensait pas que les appareils d’IA éclipseraient les smartphones.

« Les smartphones sont géniaux. Je n’ai aucune envie de rivaliser avec un smartphone. C’est une chose phénoménale dans ce qu’elle fait », a déclaré Altman.

« Mais je pense que cela vaut la peine de réfléchir à ce que nous pouvons faire aujourd’hui, car avant, nous n’avions pas d’ordinateurs capables de penser ou de comprendre ce que vous voulez appeler ça. Et si la réponse est rien, ce serait un peu décevant. »

Certes, Altman et Ive ne sont pas les seuls à voir le potentiel d’un appareil centré sur l’IA.

Articles connexes



Les anciens employés d’Apple Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno ont cofondé leur propre startup d’intelligence artificielle, Humane, en 2019 et ont lancé leur premier produit, l’Ai Pin, en novembre. Cependant, l’épingle a reçu de mauvaises critiques concernant ses capacités lors du lancement.

En mai, Bloomberg a rapporté que Humane recherchait un acheteur et qu’il visait un prix compris entre 750 millions et 1 milliard de dollars. L’entreprise était évaluée à 850 millions de dollars l’année dernière, selon The Information.

Selon The Verge, qui s’appuie sur des données de ventes internes obtenues par l’entreprise, entre mai et août de cette année, le nombre de retours de l’Ai Pin a dépassé celui des achats. Zoz Cuccias, porte-parole de Humane, a déclaré à The Verge que l’entreprise ne ferait aucun commentaire sur les données financières et qu’elle transmettrait l’affaire à son conseiller juridique.

Les représentants d’Altman chez OpenAI et de Powell Jobs chez Emerson Collective n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Business Insider envoyées en dehors des heures normales de bureau.