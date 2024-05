Sam Altman, PDG d’OpenAI, parle de la controverse sur la voix de Scarlett Johansson sur l’IA

Sam Altman, PDG d’OpenAI

Mike Coppola/Getty Images

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a fait ses premiers commentaires publics sur la controverse sur la voix de Scarlett Johansson, bien qu’il ait choisi d’éviter principalement les questions sur le chatbot « Sky » qui, selon de nombreux utilisateurs, ressemblait à l’actrice.

Altman a été interviewé par L’Atlantique Le PDG Nicholas Thompson (dont l’entreprise a conclu un accord avec OpenAI plus tôt cette semaine) lors du sommet AI for Good jeudi, organisé par l’Union internationale des télécommunications, une agence des Nations Unies axée sur les questions de communication.

Thompson a interrogé Altman sur les préoccupations de Johansson concernant la voix OpenAI.

« Ce n’est pas sa voix, ce n’est pas censé l’être. Je suis désolé pour la confusion, vous le pensez clairement », a déclaré Altman à Thompson. « Les gens auront des opinions différentes sur la similitude des voix, mais pas nous. Ce n’est pas sa voix.

Altman a ajouté qu’il « ne savait pas quoi dire d’autre ». Thompson n’a pas posé de question complémentaire sur Johansson.

La controverse a commencé après qu’OpenAI ait fait une démonstration publique d’une fonction vocale pour ChatGPT, avec l’une des voix, « Sky », ressemblant à celle de Johansson. OpenAI continuerait à tirer la voix.

Johansson a ensuite publié une longue déclaration dans laquelle elle a révélé qu’Altman essayait de la recruter pour prêter sa voix au projet depuis l’automne 2023, et a contacté son agent quelques jours seulement avant la démo d’OpenAI.

« Il m’a dit qu’il pensait qu’en exprimant le système, je pourrais combler le fossé entre les entreprises technologiques et les créatifs et aider les consommateurs à se sentir à l’aise avec le changement sismique concernant les humains et l’IA. Il a dit qu’il pensait que ma voix réconforterait les gens », a partagé Johansson dans un communiqué. « Après mûre réflexion et pour des raisons personnelles, j’ai décliné l’offre. Neuf mois plus tard, mes amis, ma famille et le grand public ont tous remarqué à quel point le nouveau système nommé « Sky » me ressemblait.

Altman avait également tweeté « elle » pendant la démo, apparemment une référence au film Spike Jonze de 2013. Son, dans lequel Johansson a exprimé une IA émotive.

OpenAI affirme avoir commencé le processus de casting pour ses voix IA plus tôt l’année dernière et avoir embauché une actrice (pas Johansson) pour exprimer Sky.

Le problème survient alors que le conflit entre l’IA générative et l’industrie du divertissement continue de couver, avec des acteurs de la voix intentant des poursuites et la SAG-AFTRA espérant faire pression pour l’adoption de projets de loi cimentant la ressemblance et les droits de voix.