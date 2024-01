Sam Altman d’OpenAI en pourparlers avec les bailleurs de fonds du Moyen-Orient sur une entreprise de puces

Sam Altman est en discussion avec des investisseurs et des fabricants de puces du Moyen-Orient, dont TSMC, sur le lancement d’une nouvelle entreprise de puces, alors que le directeur général d’OpenAI cherche à satisfaire le besoin croissant de son entreprise en semi-conducteurs tout en réduisant sa dépendance à l’égard de Nvidia.

Altman s’est entretenu avec certains des investisseurs les plus riches de la région au sujet du financement du nouveau projet ambitieux visant à développer les puces nécessaires à la formation et à la construction de modèles d’IA, ainsi que les usines nécessaires à leur fabrication, selon des personnes ayant une connaissance directe des négociations.

L’entrepreneur de 38 ans est en pourparlers avec des investisseurs aux Émirats arabes unis, dont le cheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, l’une des personnalités les plus riches et les plus influentes d’Abou Dhabi, au sujet du financement de l’entreprise, ont indiqué les sources.

Il discute également avec le fabricant de puces taïwanais Taiwan Semiconductor Manufacturing Co d’un partenariat pour fabriquer les puces, ont-ils indiqué.

OpenAI et TSMC ont refusé de commenter. Il n’a pas été possible de joindre Cheikh Tahnoon dans l’immédiat pour commenter. Bloomberg a rapporté pour la première fois qu’Altman était en pourparlers sur une entreprise de puces avec des investisseurs du Moyen-Orient.

Cheikh Tahnoon est l’un des hommes les plus puissants des Émirats arabes unis, frère du président de cet État du Golfe, Cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyan, dont il est le conseiller à la sécurité nationale. Il supervise également un empire commercial en expansion rapide et préside certains des fonds d’investissement publics les plus puissants d’Abu Dhabi.

Il s’agit notamment de l’Abu Dhabi Investment Authority, d’une valeur de 800 milliards de dollars, et de l’ADQ, une autre entité d’investissement publique. Il préside également International Holding Company, un conglomérat tentaculaire qui est rapidement devenu la plus grande société cotée des Émirats arabes unis, et G42, une ambitieuse société d’IA qui a noué des partenariats avec Microsoft et OpenAI.

On ne sait pas exactement combien Altman a cherché à lever pour sa nouvelle entreprise, mais la conception et le développement de puces sont une entreprise très coûteuse et tenter de rivaliser avec Nvidia, qui a une capitalisation boursière de près de 1,5 milliard de dollars, coûtera probablement des milliards de dollars. .

Les puces sont devenues l’année dernière le produit le plus prisé des start-ups de la Silicon Valley et des entreprises technologiques établies ailleurs, donnant à une poignée de grands fabricants de puces le rôle de faiseurs de rois dans la course à la suprématie de l’IA.

Des semi-conducteurs de plus en plus puissants, notamment les unités de traitement graphique de Nvidia, ou GPU, ont constitué le fondement de la révolution de l’intelligence artificielle.

OpenAI et d’autres grandes entreprises s’appuient sur des milliers de puces pour entraîner et exécuter leurs grands modèles de langage, et la concurrence pour les GPU est féroce. La fourniture de semi-conducteurs est étroitement contrôlée par une poignée de grandes entreprises.

OpenAI travaille sur une nouvelle itération de son modèle d’IA, qui devrait arriver cette année et constituer une mise à niveau majeure de son dernier produit, GPT-4. Les mises à niveau de chaque modèle rendent l’entreprise plus dépendante des puces de ses partenaires.

Il n’est pas clair si l’entreprise de puces d’Altman sera gérée en tant que filiale d’OpenAI ou en tant qu’entité distincte. Selon deux personnes connaissant les projets, OpenAI sera le principal client de la nouvelle entreprise.

En novembre dernier, Altman a été évincé de façon spectaculaire de son poste de directeur général d’OpenAI, qu’il a cofondé en 2015, par le conseil d’administration de l’entreprise pour ne pas avoir été « toujours franc » avec eux. Suite à une révolte des employés et des investisseurs contre la décision, Altman est revenu au bout d’une semaine.

Reportages supplémentaires d’Andrew England et Chloe Cornish