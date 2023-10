Sam Altman d’OpenAI déclare qu’il n’a « aucun intérêt » à rivaliser avec les smartphones

Après que des rumeurs aient commencé à circuler selon lesquelles OpenAI de Sam Altman a exploité Jony Ive sur un matériel secretle PDG prodige de l’entreprise déclare qu’il n’a pas l’intention de rivaliser avec le marché des smartphones.

J’ai donné à Sam Altman une copie de mes globes oculaires | Technologie du futur

Insider rapports qu’Altman a fait ces remarques lors de l’événement Tech Live du Wall Street Journal cette semaine – si cet événement vous semble familier, c’est parce que c’est la même conférence que Linda Yaccarino, PDG de X, s’est retirée. Altman a insisté sur le fait qu’il n’était pas sûr de ce que serait le concept d’un élément matériel OpenAI conçu avec l’ancien d’Apple Jony Ive, mais qu’il avait simplement beaucoup d’idées vagues. Le PDG a également déclaré qu’il ne pensait pas qu’un appareil d’IA puisse éclipser la popularité de l’iPhone, affirmant qu’il n’avait « aucun intérêt à essayer de rivaliser avec un smartphone » car il est « phénoménal dans ce qu’il fait ».

« Il y a quelque chose de formidable à faire, mais je ne sais pas encore ce que c’est », a déclaré Altman dans une interview avec Joana Stern du Wall Street Journal pendant la conférence, cité par Insider. «Je pense que toute nouvelle technologie suffisamment importante permet de créer une sorte de nouvelle plate-forme informatique…[I have] beaucoup d’idées, mais toutes en sont à leurs balbutiements.

La nouvelle d’un potentiel projet matériel OpenAI a éclaté en septembre lorsque des rumeurs ont émergé selon lesquelles Altman avait contacté l’ancien directeur de la conception d’Apple, Jony Ive, pour l’aider sur le projet. Ive a été le concepteur principal des monumentaux iPhone, iPad et iMac d’Apple avant de finalement quitter le géant de la technologie en 2019 pour poursuivre d’autres projets après 27 ans dans l’entreprise. Peu de temps après, des rapports ont été publiés selon lesquels OpenAI avait levé 1 milliard de dollars pour le projet matériel, avec le soutien du PDG de Softbank, Masayoshi Son—Son aurait également proposé l’implication d’Arm, un concepteur de puces dans lequel SoftBank détient une participation de 90 %. Sources dit le Financial Times a indiqué qu’Altman et Ive cherchaient à créer un appareil offrant une « manière plus naturelle et intuitive » d’interagir avec l’IA, une source le qualifiant d’« iPhone de l’intelligence artificielle ».

Le surnom d’« iPhone de l’intelligence artificielle », associé aux commentaires d’Altman lors de la conférence, indique que l’entreprise ne cherche pas à littéralement réinventer l’iPhone. Au lieu de cela, le projet pourrait simplement avoir pour objectif de concevoir un matériel d’IA transformateur, un peu comme l’iPhone a réinventé les téléphones portables dotés d’un écran tactile. Alors qu’Altman affirme n’avoir « aucun intérêt » à concurrencer le smartphone, OpenAI pourrait simplement espérer remplacer complètement le smartphone.

Bien que l’on ne sache toujours pas quel sera l’objectif final des discussions sur le produit (ou si quelque chose en sortira), il semble que le grand public soit fatigué du même déploiement d’une année de dalle de smartphone légèrement meilleure. après année. La société d’analyse du marché technologique Canalys a révélé dans un rapport le mois dernier, les ventes de smartphones ont connu une baisse significative en Amérique du Nord. Le rapport indique que les ventes d’iPhone ont chuté de 22 % d’une année sur l’autre, avec une baisse attendue de 12 % en 2023. Les chiffres sont assez stupéfiants, surtout récemment. la sortie de l’iPhone 15et pourrait être un indicateur que les gens se lassent des nouveaux gadgets technologiques les plus en vogue.