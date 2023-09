Sam Altman, créateur de ChatGPT, PDG d’OpenAI, obtient le premier Golden Visa indonésien

L’Indonésie a décerné à Sam Altman, directeur général d’OpenAI, son premier « Golden Visa », une semaine après le lancement du programme visant à attirer les investissements étrangers dans la plus grande économie d’Asie du Sud-Est.

« Il existe plusieurs catégories de visas dorés en dehors de ceux basés sur l’investissement/investissement en capital, dont l’une est le visa doré qui est accordé à des personnalités jouissant d’une réputation internationale et pouvant apporter des avantages à l’Indonésie », a déclaré Silmy Karim, directeur général indonésien de immigration, a déclaré dans un communiqué.

« Avec ce visa doré, nous espérons qu’Altman pourra contribuer au développement et à l’utilisation de l’IA en Indonésie », a déclaré Karim.

Le « Golden Visa » d’Altman est d’une durée de 10 ans. En tant que titulaire d’un visa doré, l’entrepreneur américain bénéficiera d’un contrôle prioritaire dans les aéroports du vaste archipel du pays, ainsi que de périodes de séjour plus longues et d’une facilité d’entrée et de sortie.