Sam Altman : C’est ce que j’ai appris de DALL-E 2

Je pense qu’il y a un ensemble important de leçons pour nous, sur ce que sera la prochaine décennie pour l’IA. Le premier est d’où il vient: c’est une équipe de trois personnes qui poussent une idée dans, par exemple, un coin au hasard du bâtiment OpenAI.

Cette idée unique sur les modèles de diffusion, juste une petite percée dans les algorithmes, nous a fait passer de quelque chose qui n’est pas très bon à quelque chose qui peut avoir un impact énorme sur le monde.

Une autre chose intéressante est que c’était la première IA que tout le monde utilisait, et il y a plusieurs raisons à cela. Mais l’un est qu’il crée, comme, des produits finis complets. Si vous utilisez Copilot, notre IA de génération de code, il doit avoir beaucoup d’aide de votre part. Mais avec DALL-E 2, vous lui dites ce que vous voulez et c’est comme si vous parliez à un collègue graphiste. Et je pense que c’est la première fois qu’on voit ça avec une IA.

3/ Ce que DALL-E signifie pour la société

Lorsque nous avons réalisé que DALL-E 2 allait être une grande chose, nous voulions qu’il soit un exemple de la façon dont nous allons déployer une nouvelle technologie – faire comprendre au monde que les images pourraient être truquées et dire, ‘Hey , vous savez, assez rapidement, vous allez devoir vous méfier des images sur Internet.

Nous voulions également parler aux personnes qui seront les plus touchées en premier, et les amener à l’utiliser. Ce n’est pas le cadre actuel, mais le monde dans lequel je voudrais que nous en arrivions, en tant que domaine, est celui où si vous aidez à former une IA en fournissant des données, vous devriez en quelque sorte posséder une partie de ce modèle.