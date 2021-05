Sam Allardyce sur l’avenir de West Brom; Willy Boly a longtemps Covid, dit Nuno Espirito Santo | Actualités du football

Sam Allardyce a déclaré qu’une « discussion ouverte » serait nécessaire sur l’impact financier de la relégation sur West Brom s’il devait les gérer dans le deuxième niveau la saison prochaine.

Les Baggies ne sont pas mathématiquement en baisse, mais ont besoin d’un minimum de 10 points de leurs quatre derniers matchs, mais exigeraient qu’au moins une des équipes qu’ils peuvent encore attraper pour manquer de gagner l’un de leurs matchs restants.

Allardyce n’a jamais été relégué de la Premier League en tant que manager mais a été basculé par Jamie Carragher sur Football du lundi soir pour les ramener s’ils ne parviennent pas à battre le drop, en disant: « Je ne peux penser à personne de mieux pour les faire sortir du championnat. »

Le joueur de 66 ans, qui a fait sortir West Ham du championnat en 2012, a déclaré qu’il aurait besoin de comprendre les implications financières d’un retour au deuxième niveau du club avant de s’engager à rester au-delà de la fin de cette saison.

















Le manager de West Brom, Sam Allardyce, a déclaré que son équipe n'avait pas pris de chances claires lors de leur match nul 1-1 contre les Wolves et admet qu'il sera très difficile pour les Baggies d'éviter la relégation cette saison.



Il a déclaré: « Il faut une bonne discussion ouverte sur ce par quoi nous allions commencer, les difficultés qui vont arriver de la relégation de ce club. Vraiment, cela signifierait quelles difficultés financières seront la première priorité du club.

« J’accepte que, ce genre de priorités financières devrait être abordé. Ce qui reste après cela serait la discussion sur ce que serait la voie à suivre, et à quel point notre chance serait de rebondir tout de suite. »

« Nous l’avons déjà abordé, pas en profondeur, mais au fur et à mesure que le temps passe, nous en ferons un peu plus et un peu plus. »

















Faits saillants du tirage au sort de West Brom avec les loups en Premier League



Sur la performance de West Brom contre les Wolves, qui a vu Connor Gallagher et Connor Townsend manquer des chances dorées peu de temps après la mi-temps, Allardyce a déploré la performance de son équipe devant le but pour les laisser au bord de la relégation.

« Vous ne pouvez pas rater des occasions comme ça », a-t-il dit Sky Sports.

« Quand vous êtes dans la position dans laquelle nous sommes, le premier est malchanceux hors de la ligne, mais les deux chances après la mi-temps, avec seulement le gardien à battre, de ne pas mettre ces deux-là sont une grosse perte pour nous aujourd’hui. , un gros trois points manqués.

« Nous ne pouvons qu’espérer que les équipes perdent au-dessus de nous et nous gagnerons quatre matchs au trot. »

Nuno: Boly souffre avec un long Covid

















Le patron des Wolves Nuno Espirito Santo dit qu'il pense que son équipe aurait dû faire mieux offensivement contre une équipe difficile de West Brom après leur match nul 1-1 en Premier League.



Nuno Espirito Santo a révélé que le défenseur Willy Boly, qui était complètement absent de l’équipe des Wolves, subissait des tests après avoir souffert des effets à long terme de Covid-19.

Il a ajouté que Boly n’était pas à l’hôpital, mais n’était pas dans les bonnes conditions pour jouer et a déclaré que la Premier League devrait être consciente des effets à long terme du virus sur ses joueurs.

« Il est dans un moment difficile. Il a été infecté et cette semaine, il n’a pas pu s’entraîner », a-t-il révélé. «Sa fréquence cardiaque augmente très rapidement, nous devons donc regarder. Il fait des examens et des analyses pour voir s’il y a un autre problème. J’espère que non. J’espère que le repos et que médicalement les choses s’amélioreront.

« Après Covid, tout le monde doit regarder les séquelles de Boly et de nombreux autres joueurs. Nous devons être conscients de cela. Son énergie n’est pas là. Il se sent fatigué et il n’est pas capable de maintenir le niveau d’entraînement que nous voulons. »

Nuno a choisi une jeune équipe aux Hawthorns, comprenant Owen Otasowie, Vitinha et le buteur Fabio Silva, et s’est contenté de la performance de son alignement compte tenu de la récente amélioration de la forme de leurs hôtes.

« Je ne suis pas totalement satisfait, mais plus satisfait de ce que nous voulions du match », a-t-il déclaré. Sky Sports. «Nous l’avons contrôlé depuis le début, nous avons passé de bons moments.

« La seule partie a été le début de la seconde période, quand West Brom a créé des problèmes, mais pour le reste du match, l’attitude était magnifique. »