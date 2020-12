Le manager de West Brom, Sam Allardyce, a soutenu les appels à une « coupure de circuit » après que la Premier League ait rendu son plus grand nombre de tests de coronavirus positifs cette saison.

Après qu’il est apparu mardi que les représentants de certains clubs de haut niveau avaient proposé une période de «réflexion» de deux semaines, Allardyce a insisté sur le fait que c’était la «bonne chose» pour faire face à l’épidémie.

Entre le 21 et le 27 décembre, la Ligue a testé 1479 joueurs et membres du personnel du club et 18 ont été testés positifs, éclipsant le plus grand nombre de cas précédemment, 16 au cours de la semaine du 9 au 15 novembre.

Et après avoir vu son équipe battre 5-0 par Leeds mardi soir, l’ancien patron de l’Angleterre a été interrogé sur la question de savoir si la saison devait être temporairement interrompue.

Il a déclaré: «La sécurité de chacun est plus importante que toute autre chose.

«Quand j’écoute les nouvelles, la variante du virus se transmet plus rapidement que le virus d’origine, nous ne pouvons que faire ce qu’il faut, c’est-à-dire avoir une coupure de circuit.

« J’ai 66 ans et la dernière chose que je veux faire, c’est rattraper Covid. Je suis très préoccupé pour moi et le football en général. Si c’est ce qu’il faut faire, nous devons le faire.

« Nous avons eu un positif cette semaine et il semble ramper peu importe les efforts que nous faisons. »