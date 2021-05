Sam Allardyce quitte son poste de manager de West Brom à la fin de la saison

Sam Allardyce a déclaré qu’il quitterait son poste de manager de West Bromwich Albion à la fin de la saison après la défaite 3-1 à domicile de mercredi contre West Ham United en Premier League.

Allardyce a pris les commandes en décembre après le limogeage de Slaven Bilic, mais Allardyce n’a pas pu sauver le club des Midlands d’un retour immédiat au championnat.

C’est la première fois qu’Allardyce a beaucoup voyagé à la tête d’une équipe reléguée de l’élite.

« West Bromwich Albion m’a fait une offre généreuse de rester aux Hawthorns, ce qui montre l’engagement d’un club ambitieux », a déclaré Allardyce dans un communiqué.

« Après mûre réflexion, j’ai décidé de ne pas accepter cette offre. »

Allardyce, qui a la réputation de guider les équipes vers la sécurité, a pris en charge West Brom déjà en grande difficulté, n’ayant remporté qu’un seul de ses 13 premiers matchs.

Il a amélioré ses performances et en avril, après des victoires consécutives, dont une incroyable victoire 5-2 sur Chelsea, il semblait qu’Allardyce pourrait réussir une belle évasion pour West Brom.

Mais une défaite 3-1 contre Arsenal le 9 mai les a condamnés à une deuxième relégation de l’élite en quatre saisons.

« Le club a demandé mon avis sur les qualités dont mon successeur aura besoin, et j’ai été plus qu’heureux de faire part de mes réflexions », a déclaré Allardyce.

« La recherche de mon remplaçant commence après le dernier match de la saison à Leeds United.

« En attendant, nous nous concentrerons pleinement sur la préparation de ce match et ferons tout notre possible pour terminer la saison avec le plus de points possible. »

L’assistant de longue date d’Allardyce, Sammy Lee, et l’entraîneur de la première équipe, Robbie Stockdale, quitteront également le club.

Interviewé par Sky Sports après la défaite de son ancien club West Ham, un Allardyce agité a offert une interprétation plutôt ironique de sa décision de se retirer.

« Vous savez tous que je suis un manager à court terme, vous m’avez tous vu comme ça au cours des six dernières années », a-t-il déclaré. «C’est moi, c’est là que je mens et c’est ce que vous continuez à penser.

« Je n’ai pas été plus que ça [a firefighter] depuis six ou sept ans parce que c’est tout ce dont vous parlez. «

Il s’est également offensé de la description par l’attaquant de West Ham Michail Antonio du style de West Brom comme direct.

« Si vous pensiez que c’était une longue balle aujourd’hui, alors quelqu’un est trompé », a déclaré Allardyce.

Le directeur sportif et technique, Luke Dowling, a déclaré: « Sam, Sammy et Robbie sont arrivés à un moment très difficile pour le club de football et ont travaillé sans relâche dans leurs efforts pour maintenir le club en Premier League.

« En fin de compte, nous n’avons pas pu accumuler le total de points requis pour nous garder ici, mais Sam a certainement restauré la fierté avec un certain nombre d’écrans résilients. »