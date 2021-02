Sam Allardyce qualifie la Premier League de «irrespectueuse» face à la ligne de match de West Brom

Sam Allardyce a qualifié la Premier League de « irrespectueuse » après que West Brom ait tenté en vain de reporter la visite d’Everton la semaine prochaine.

Le patron de Baggies, Allardyce, sait que ses combattants de haut vol font face à une semaine potentiellement décisive avec ses compatriotes, Brighton, samedi avant la visite de Newcastle dimanche prochain.

Il était furieux d’apprendre que le match à domicile d’Albion contre Everton avait été avancé du 20 mars à jeudi en raison du quart de finale de la FA Cup des Toffees avec Manchester City.

Allardyce, dont l’équipe est 19e, a révélé qu’Albion avait fait appel en vain de la décision des planificateurs de la Premier League.

Big Sam a admis: «Nous avons essayé, nous avons essayé, nous avons pensé qu’il était très irresponsable de choisir le match de jeudi en Premier League.

«Oui, lancez-nous un match, nous accepterons cela mais nous mettrons à mercredi.

«Amenez-le mercredi en fonction de ce que nous essayons de réaliser et de ce que nous essayons de faire.

«Nous avons deux des matchs les plus importants contre deux des équipes qui sont là-bas avec nous et vous lancez un match contre Everton et ne le lancez pas au bon moment.