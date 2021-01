Sam Allardyce semble prêt à apporter des changements majeurs après que son équipe de West Bromwich Albion se soit écrasée sur une autre défaite embarrassante, battue 4-0 par Arsenal pour clôturer une période de Noël difficile pour les Baggies menacés de relégation.

West Brom a marqué un seul point lors des quatre matchs d’Allardyce en charge, concédant 13 buts et regardant tout en mer en défense et édenté en attaque, et l’entraîneur de 66 ans est prêt à passer à l’action avant le match nul de la FA Cup la semaine prochaine. avec Blackpool.

«Un autre match est passé où nous en apprenons plus sur les joueurs que nous avons. Nous avons beaucoup appris sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire », a déclaré un Allardyce abattu à BT Sport.

«Certains des joueurs qui n’ont pas encore joué pourront jouer contre Blackpool en FA Cup. Nous devons trouver un moyen de ne pas essayer d’être aussi bâclés que nous l’avons été en concédant des buts.

Deuxième forme de fond de la Premier League avec huit points en 17 matchs, les Baggies font face à une tâche ardue pour éviter la relégation.

«Fin janvier, nous aurons une meilleure image et verrons ce dont nous avons été capables dans la fenêtre pour améliorer notre équipe. Tout le monde a besoin d’un coup de pouce », a déclaré Allardyce.

«La plupart des équipes contre lesquelles nous jouerons seront meilleures que nous, nous devons rester ensemble, plus déterminés et mieux défendre. C’est aussi simple que ça. »

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, était ravi de la performance de son équipe dans le froid et la neige aux Hawthorns alors qu’ils exploitaient la fragilité défensive de West Brom.

«Une victoire très convaincante, remporter les trois derniers matchs de la période de Noël n’est pas facile. Lorsque les conditions étaient meilleures, nous avons joué du bon football. Nous avons dû gérer quelques bits à la fin car le terrain était difficile », a déclaré Arteta.