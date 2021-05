Sam Allardyce ne discutera pas de son avenir après la confirmation de la relégation de West Brom | Actualités du football

Sam Allardyce a refusé d’engager son avenir à West Brom après avoir subi sa première relégation de la Premier League après sa défaite à Arsenal.

West Brom est le huitième club qu’Allardyce a réussi dans la compétition, mais une défaite 3-1 à l’Emirates Stadium les a condamnés à l’échec.

L’écriture était sur le mur depuis un certain temps et, malgré un bon départ à Londres, les buts d’Emile Smith Rowe et de Nicolas Pepe les avaient sur les cordes.

11 – Seule Birmingham City (12) a subi plus de relégations de haut niveau que West Brom (11), tandis que leur manager Sam Allardyce a été relégué de la Premier League pour la toute première fois, après avoir réussi 17 saisons différentes dans la compétition. Des rideaux. pic.twitter.com/wVfY2WZMQT – OptaJoe (@OptaJoe) 9 mai 2021

Matheus Pereira a réduit les arriérés avec une frappe mémorable, mais le premier but d’Arsenal de Willian sur un coup franc tardif a scellé le sort de West Brom.

Allardyce a 12 mois restants sur son contrat, mais n’a pas encore révélé s’il cherchera à diriger la charge de promotion la saison prochaine après avoir confirmé que la relégation le mois dernier signifierait maintenant que lui et le club ont désormais l’option d’une clause de rupture.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match, le joueur de 66 ans a déclaré: «Je ne vais pas répondre à une question de savoir si je reste ou si je pars – ce sera juste une perte de temps car je ne dirai pas si Je pars ou je reste.

«Il est trop tôt pour envisager ou en parler. Il s’agit de la déception. Ce soir, il s’agit de passer un jour ou deux de congé et de se préparer pour Liverpool.

«Le plus important pour moi et pour les joueurs est de donner tout ce que nous avons pour essayer de terminer la saison avec fierté de votre propre performance et de votre propre professionnalisme.

«Le grand défi pour nous est de pouvoir nous relever comme nous l’avons fait tout au long de la saison.»

« Les mots ne peuvent pas le décrire »

La défaite d’Allardyce à l’Emirates Stadium a confirmé sa relégation au championnat



Interrogé sur le ressenti de sa première relégation en Premier League, l’ancien patron de l’Angleterre a ajouté: «Les mots ne peuvent pas le décrire.

« Ce n’est pas encore coulé, mais je suis sûr que je me réveillerai demain et je réaliserai la situation. Je suis amèrement déçu que nous ne soyons pas encore dans le combat.

« Je ne dis pas que nous aurions évité la relégation, mais nous aurions dû être plus proches, nous aurions dû le ramener aux trois derniers matchs, en fonction de notre performance. La création d’occasions a été là, mais la conversion ne l’a pas été.

« Nous avons eu [enough] il est temps de le tirer.

« Notre vrai problème n’était pas de battre les six derniers joueurs lorsque nous les avons affrontés. Cela nous aurait donné une meilleure chance de survie. Les résultats contre Chelsea, Manchester United et Manchester City auraient dû être des points bonus. »

📊West Brom a subi sa 5e relégation de @première ligue C’est la première relégation PL de la carrière de Sam Allardyce – West Brom a récolté 19 points lors de ses 22 matchs PL en charge (W4 D7 L11), 3e au moins depuis sa nomination pic.twitter.com/WNwixlGmMv – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 9 mai 2021

Arteta: l’attitude extérieure n’est pas négociable

















0:20



Mikel Arteta a appelé ses joueurs d’Arsenal à gagner tous leurs matchs restants cette saison, insistant sur le fait que leur attitude est « non négociable »



Pour les hôtes, c’était une réponse positive à leur sortie en demi-finale de la Ligue Europa aux mains de Villarreal jeudi soir et à peu près gardé en vie leurs espoirs de sécuriser le football européen sous une forme ou une autre la saison prochaine.

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, a déclaré: «C’est toujours le meilleur moyen de remédier à la douleur que nous avons eue – gagner le match, marquer les trois beaux buts que nous avons faits.

«Nous avons créé tellement plus d’occasions et, aussi, je pense que lorsque nous avons concédé le but, nous avons semblé nerveux pendant un certain temps – mais dans l’ensemble, ne pas aller jusqu’à la finale, il est toujours très important de gagner.

«Je pense que nous avons une énorme responsabilité de gagner chaque match que nous jouons lorsque nous représentons ce club de football.

«Et aussi, si quelqu’un peut remettre en question quelque chose – notre niveau, nos capacités, quoi que ce soit – ils le peuvent, mais notre attitude est non négociable et jusqu’à la fin, nous devons essayer de gagner nos matchs et voir ce qui se passe. «