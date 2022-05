Sam Allardyce: la piqûre de l’Angleterre a affecté ma santé mentale, mais les patrons de la ligue inférieure ont empiré | Nouvelles du football

“Chaque homme et son chien ont essayé de me détruire, moi et ma famille, et c’était très difficile à traverser.”

Pour Sam Allardyce, les souvenirs de son passage en tant que sélectionneur de l’Angleterre sont encore très crus. Sans surprise, il dit que ce fut la période la plus difficile de sa vie et la plus grande pression sur sa santé mentale.

Devenir patron de l’Angleterre a marqué l’apogée de sa carrière, le “travail de rêve” qu’il avait imaginé lorsqu’il est entré dans la direction, mais qui semblait un monde loin de l’adolescent Allardyce lorsque, adolescent, il a commencé son voyage dans le football avec semi -côté professionnel Dudley Town.

Ayant grandi dans le Black Country à la fin des années 70, le sujet de la santé mentale n’a jamais été évoqué.

Allardyce lors de son seul match à la tête de l’Angleterre – un match amical contre la Slovaquie en 2016





“Personne ne peut m’enlever ça”, m’a-t-il dit. “J’ai obtenu le meilleur travail dans ce pays, qui est le travail du manager de l’Angleterre.”

Allardyce a été nommé en juillet 2016 pour un contrat de deux ans. Il n’a duré que 67 jours et a disputé un match d’affilée – une victoire 1-0 contre la Slovaquie lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

Il a démissionné après qu’un journal national l’ait accusé d’irrégularité – une accusation qu’il a toujours niée. Mais la pression médiatique et publique qui a suivi l’histoire du Telegraph, dit Allardyce, était insupportable et l’a forcé à partir.

“C’était très difficile de traverser ces moments avec moi et la famille”, dit Allardyce. “Mais nous avons réussi à traverser cela avec l’aide des autres, et plus important encore – à la fin, en revenant au football et en mettant cela de côté et en ayant beaucoup de succès à Crystal Palace.”

Je lui ai demandé comment il avait essayé de soulager la tension mentale, alors qu’il était à la une de tous les journaux et que les médias du monde campaient devant chez lui.

“Je pense qu’au début, vous vous éloignez, vous essayez de vous cacher, puis vous devez vous dire” allez-y et faites-y face “.

“Vous devez laisser le passé dans le passé. Oui, vous pouvez vous y attarder et vous y pensez, mais vous devez passer à autre chose et regarder vers l’avenir. Et je considère le reste de ma carrière comme vraiment juste être adorable. Quitter l’école à 15 ans et jouer au football et gérer des clubs de football.”

Allardyce admet que son départ en Angleterre était unique et l’a peiné d’une manière qu’il n’avait jamais connue auparavant. Mais il dit que la nature de la gestion du football signifie qu’il y a des pressions quotidiennes extrêmes sur la santé mentale que les gens en dehors du football ne peuvent tout simplement pas comprendre.

“Si vous regardez vraiment la pirogue dans un jeu qui raconte tout, le langage corporel est tout en termes de communication”, dit-il. “Je pense que cela dit tout – les niveaux de stress que vous traversez en tant que manager, du tout niveaux.”

Allardyce regarde pendant le match amical de l’Angleterre contre la Slovaquie





Il dit que les médias se concentrent sur l’élite managériale, mais les pressions sur la santé mentale des managers plus bas dans la pyramide du football sont souvent négligées, et d’autant plus extrêmes.

C’est pourquoi il travaille en étroite collaboration avec la League Managers Association, offrant de conseiller et d’encadrer des entraîneurs relativement nouveaux dans l’industrie.

“Dans les ligues inférieures, il s’agit de sauver votre gagne-pain, de sauver votre travail, d’économiser votre revenu pour payer votre hypothèque, vos enfants et le bien-être de votre femme.

“Et cela peut être beaucoup plus stressant que pour un manager de Premier League. Plus bas, je pense que les pressions pourraient être plus fortes, vous savez.

“Beaucoup de nos managers qui ne peuvent pas trouver un autre emploi après en avoir eu un tombent dans une grande détresse et des difficultés financières, ce qui peut provoquer des sentiments suicidaires.”

Allardyce admet qu’il est devenu connu comme un “pompier”, étant parachuté dans des emplois, souvent au milieu d’une saison, chargé d’essayer de garder un club en Premier League.

Le capitaine de Bolton Wanderers Gudni Bergsson et le manager Sam Allardyce (au centre, à gauche) soulèvent le trophée, après la finale de la division 1 nationale contre Preston au Millennium Stadium de Cardiff. Bolton sont promus à la FA Premiership après def





Après avoir été promu en première division avec Bolton en 2001, il les a maintenus six fois et a ensuite dirigé Blackburn, Sunderland, West Ham et Crystal Palace vers la sécurité.

Il dit “qu’il ne fait aucun doute” que la prise en charge répétée de clubs impliqués dans des batailles de relégation a nui à sa santé mentale.

Son fier record de n’avoir jamais connu de relégation en tant que manager a été perdu lorsqu’il a pris en charge West Bromwich Albion, qui est tombé il y a un an.

“Je pense que West Brom était évidemment le plus difficile de tous et s’est avéré l’être à la fin. Je n’ai pas réussi à les sauver de la relégation, même si nous avons obtenu une grande amélioration.

“Je pense que vous vous glissez dans des catégories. Peut-être que vous ne voulez pas, mais vous le faites. Vous ne pouvez pas lutter contre cela. Vous devez juste y faire face. Donc, si quelqu’un d’autre veut que vous le fassiez sortir de problème, alors vous regardez cette situation et dites, puis-je vous aider? Si je peux vous aider, je le ferai.

Après trois décennies dans la gestion du football, Allardyce dit qu’il a appris quelques techniques pour essayer d’atténuer la pression. Mais c’est un travail qui prend tout.

“J’ai utilisé ma famille, je suis parti en vacances juste pour essayer de m’en détacher”, dit-il.

Allardyce (deuxième, à droite) plaisante avec Gareth Southgate (à gauche) qui l’a remplacé en tant que manager de l’Angleterre





‘Pourrais-tu jamais t’éteindre’, je lui demande ? “Ouais. J’ai dû apprendre. Ça a pris du temps, mais si tu parles avec les bonnes personnes [it can help].

“Vous parlez au psychologue du sport, vous vous asseyez avec lui pendant une longue période et il vous aide à gérer ces situations.”

Alors, quel conseil l’un des managers les plus expérimentés donnerait-il aux managers actuels pour aider à atténuer la pression ? “Continuez à gagner”, dit-il sans ambages. “Si vous ne continuez pas à gagner, vous ne restez pas dans un emploi.”

C’est la dure réalité à laquelle tous les managers de football sont confrontés au quotidien.

Sam Allardyce s’adressait à Sky Sports News lors du lancement de « Shining a light on Suicide » de la LMA, qui encourage tout le monde à faire la vidéo de formation en ligne de 20 minutes, ce qui pourrait les aider à sauver une vie si quelqu’un qu’ils connaissent ou rencontrent a des pensées suicidaires. .

Au Royaume-Uni et en Irlande, les Samaritains peuvent être contactés au 116 123 ou par e-mail [email protected] ou [email protected] Sky offre également une assistance aux téléspectateurs et aux clients, qui peut être trouvée ici.