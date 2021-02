Sam Allardyce dit qu’il n’est plus inquiet après avoir été vacciné contre Covid

Sam Allardyce admet qu’il n’est plus «cr ** ping it» après avoir été vacciné contre Covid.

Le patron de West Brom, 66 ans, était très inquiet pour sa femme Lynne lorsque la variante a frappé après son retour à la direction en décembre.

Mais le patron vétéran Big Sam estime qu’il se sent beaucoup plus en sécurité maintenant et encore plus concentré sur la bataille de relégation d’Albion.

Avant la visite de Brighton samedi, Allardyce a révélé: «J’ai eu le jab Covid avec ma femme il y a deux semaines lundi.

«Je me sens très en sécurité – ou beaucoup plus en sécurité maintenant, non seulement pour moi mais pour ma femme.

«En toute honnêteté, j’étais terrifié à l’idée que si j’obtenais Covid, à quel point pourrais-je l’obtenir?

«Plus important encore, si je le transmettais à ma femme et que cela lui causait certains des problèmes que les gens avaient subis.

«Je n’aurais pas su à quel point cela l’affecterait, alors j’étais absolument – faute d’un meilleur mot – presque m’en plaindre.