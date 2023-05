Sam Allardyce dit que Leeds United « a encore beaucoup de chemin à faire » en termes de qualité de l’équipe et a admis que ce serait un « miracle » s’ils restaient en Premier League cette saison.

Leeds a subi une défaite 3-1 contre West Ham United au stade de Londres dimanche, les laissant au bord de la relégation avec un match à jouer.

L’équipe du West Yorkshire – 18e du classement – ​​doit gagner son dernier match de championnat contre Tottenham Hotspur et espère qu’Everton ne parviendra pas à marquer des points contre Bournemouth pour espérer rester dans l’élite.

Allardyce a déclaré à Sky Sports: « Évidemment, très décevant. Il y avait beaucoup de choses qui suggéraient que nous avions des opportunités d’obtenir trois points en première mi-temps, mais malheureusement, les échecs dans le dernier tiers nous ont laissé tomber.

« La deuxième mi-temps a été un peu une bataille, un peu de lutte et tout ce que nous avons essayé en termes de changements n’a pas amélioré la situation pour nous.

« Nous devons nous regarder et dire que si nous gagnons la semaine prochaine et restons miraculeusement dans la ligue, nous avons un long chemin à parcourir en termes de qualité pour l’équipe. Le premier XI s’est vraiment présenté là-bas, mais lorsque nous avons besoin de cette équipe ces jours-ci, ils n’ont pas tout à fait montré l’impact dans le court laps de temps. Je suis peut-être méchant avec eux, mais ce n’est que ce que mes yeux très expérimentés voient en ce moment.

Leeds a pris les devants en 17 minutes après que Rodrigo ait superbement ramené une volée à la maison après une longue remise en jeu de Weston McKennie.

West Ham a riposté après que Declan Rice ait trouvé le toit du filet sur un centre de Jarrod Bowen pour maintenir le score à niveau à la mi-temps.

Bowen a donné l’avantage à West Ham à la 72e minute après avoir calmement battu le gardien de but Joel Robles, avant que Manuel Lanzini ne remporte la victoire pour l’équipe de l’est de Londres pendant le temps additionnel, avec l’aide superbe de Lucas Paqueta.

Leeds n’a pas réussi à gagner lors de ses huit derniers matches, mais Allardyce espère que son équipe pourra réaliser une meilleure performance à Elland Road dimanche prochain – puis espérer une faveur ailleurs.

« Le défi est d’essayer de battre Tottenham et de réaliser une performance », a-t-il ajouté.

« Nous nous donnerons une chance si nous gagnons et ensuite nous verrons ce qui se passera. Notre seul espoir est de gagner ce match. Si nous n’y parvenons pas à la fin, il s’agit d’essayer de faire de votre mieux pour le club. Je ne peux que faire de mon mieux et donner aux joueurs les bonnes instructions pour leur montrer comment gagner un match de football. Malheureusement pour moi et pour eux, cela n’a pas encore fonctionné.

Insistant sur le fait qu’il n’avait aucun regret d’avoir relevé le défi, il a ajouté : « Cela allait toujours être une tâche difficile. Beaucoup de gens ont dit que je suis fou de le prendre. Je ne suis pas folle. J’adore le football et Leeds United était un travail trop important à refuser pour moi, aussi court soit-il.

« J’ai réglé ce club (West Ham) quand je suis arrivé et ils sont toujours là (en Premier League)]10 ans, 14 ans plus tard. Je l’ai réglé en une saison et j’ai réglé quelques autres clubs.

ALLER PLUS LOIN Leeds United : Que s’est-il passé ?

(Photo : Getty Images)