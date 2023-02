Sam admet avoir un AR-15 sur “Growing Up Hip Hop”

Grandir dans le hip-hop parvient toujours à assembler des personnages intéressants pour le casting MAIS Sam pourrait vraiment prendre le gâteau.

Nous avons un extrait exclusif du nouvel épisode de Grandir dans le hip-hop première le jeudi 2 février sur WE tv. Dans le clip, Layzie Bone rencontre Sam et Lil Eazy-E en studio pour discuter des plans d’un concert hommage en l’honneur du 50e anniversaire du hip hop. Malheureusement, Sam est actuellement confronté à de graves problèmes juridiques après que la police a confisqué un AR-15 et de la marijuana qui étaient en sa possession et il ne pourra peut-être pas participer.

Découvrez le clip ci-dessous:

SMH @ Sam parle de “ton père avait l’habitude de le faire!” Le nerf! Nous sommes heureux que Lil Eazy-E l’ait remis en place IMMÉDIATEMENT.

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Dans “Secrets, Snowcones and Scuffles”, Sam change de carrière de rappeur à propriétaire de food truck. Cree et Briana ont une confrontation explosive à la fête de Briana. JoJo fait une offre sur une maison à Los Angeles, mais la garde secrète de Tanice.

Cela ressemble à BEAUCOUP de drames qui se préparent dans cet épisode. Cree et Briana ont toutes les deux eu des moments de tête brûlée, qui pensez-vous sortira de cette situation? Aussi – à quoi pense JoJo? À moins que la maison ne soit parfaite, il pose des problèmes pour ne pas obtenir l’avis de Tanice avant de faire une offre.

Le tout nouvel épisode de Grandir dans le hip-hop “Secrets, Snowcones and Scuffles”, sera diffusé le jeudi 2 février sur WE tv.

Allez-vous regarder?