Salzbourg 1 – 2 Chelsea

Chelsea a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec un match à perdre après que la superbe frappe de Kai Havertz en seconde période ait aidé à éliminer le Red Bull Salzburg.

Les Bleus ne peuvent plus être rattrapés ni par les champions autrichiens ni par l’AC Milan, ce qui signifie que Graham Potter, qui est désormais invaincu lors de ses neuf premiers matches en tant qu’entraîneur-chef de Chelsea, a le luxe de pouvoir reposer les joueurs lors du dernier match de groupe à domicile contre Dinamo Zagreb la semaine prochaine.

La marge de victoire des visiteurs aurait dû être bien plus grande, mais une combinaison de quelques finitions inutiles de Pierre-Emerick Aubemayeng et Havertz, et d’un gardien de but inspiré par Philipp Kohn de Salzbourg, signifiait que le résultat était dans la balance jusqu’au coup de sifflet final.

Mais Havertz a mis son échec précoce derrière lui pour s’assurer qu’il se retrouve vainqueur du match lorsqu’il a remporté un brillant effort depuis le bord de la zone de Salzbourg, qui a même surpassé le but élégant que Mateo Kovacic a marqué en première mi-temps et annulé. L’égalisation de Junior Adamu juste après la mi-temps.

Plus à venir…

Et après?

Chelsea sera de retour en Premier League contre Brighton Samedi; coup d’envoi 15h. Ils accueilleront alors Dinamo Zagreb à Stamford Bridge le mercredi 2 novembre lors de leur dernier match de groupe de la Ligue des champions.

Red Bull Salzbourg va affronter Hartberg en Bundesliga autrichienne avant d’affronter AC Milan mercredi prochain lors de leur dernier match de groupe de la Ligue des champions.