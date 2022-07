Salzbourg 1 – 0 Liverpool

Darwin Nunez a fait son premier départ à Liverpool mais n’a pas pu empêcher son équipe de perdre pour la deuxième fois cette pré-saison alors que les Reds se sont inclinés 1-0 face à l’équipe autrichienne Red Bull Salzburg.

Lors du dernier match amical de pré-saison de Liverpool avant le Community Shield de samedi contre Manchester City, Jurgen Klopp a sorti une deuxième équipe en Autriche, mais a commencé à signer Nunez après ses quatre buts contre le RB Leipzig la semaine dernière.

L’attaquant uruguayen a frappé la barre transversale dans une première mi-temps frustrante pour les Reds, qui les ont vus prendre du retard sur la contre-attaque grâce à un autre nom familier dans la fenêtre de transfert.

Benjamin Sesko, lié à Manchester United et à Newcastle dans les médias britanniques, a dépassé Adrian à la demi-heure après avoir superbement dépassé Ibrahima Konate pour lancer l’attaque.

Image:

Benjamin Sesko a marqué le but de la victoire en Autriche





Nunez a été retiré à la mi-temps et Liverpool avait une équipe presque complète sur 60 minutes et a créé beaucoup plus d’occasions.

Le meilleur est revenu à Luis Diaz quelques minutes seulement après son entrée en jeu, le Colombien jouant un doublé avec Jordan Henderson avant de forcer le jeune gardien de Salzbourg Nico Mantl à effectuer un bon arrêt.

Roberto Firmino et Mohamed Salah ont forcé Mantl à un bon arrêt, avant que Diaz n’ait un point et une finition refusés pour hors-jeu.

Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson et Andy Robertson ont tous eu des efforts tardifs, mais l’équipe autrichienne a tenu bon pour la victoire.

Image:

Nunez s’est avéré une poignée pour les défenseurs du RB Salzburg





Analyse : Quelles places dans le onze de départ sont à gagner à Liverpool ?

Sam Blitz, journaliste football de Sky Sports :

Jurgen Klopp a dit Sky Sports Nouvelles cette semaine qu’il n’y aura plus de transferts entrants cet été, sauf circonstances bizarres.

Et si ce match amical en Autriche a quelque chose à voir, alors le manager de Liverpool – qui avait une équipe à part entière à l’exception d’Alisson Becker et de Kostas Tsimikas – a un onze de premier choix clair et une deuxième chaîne à choisir entre le début de la saison.

Les Reds ont eu plus d’un zip après l’heure de jeu lorsque les gros canons – qui ont peut-être été sauvés pour le choc de Community Shield de samedi avec Manchester City – sont venus pour essayer de trouver un moyen de revenir dans ce match.

Image:

Liverpool s’est amélioré après la pause lorsque ses gros frappeurs sont entrés en jeu





Donc, s’il y a une différence de qualité entre les deux alignements que Klopp a alignés contre Salzbourg, alors où est la concurrence pour les places dans cette équipe de Liverpool, avec un peu plus d’une semaine avant le rideau d’ouverture à Fulham ?

Eh bien, le premier est évident. Darwin Nunez était de loin le meilleur joueur de Liverpool en première mi-temps parmi les joueurs de deuxième rang. L’Uruguayen a bien utilisé sa force pour mettre les autres en jeu, et a souligné le malheur via la barre transversale et une dernière défense de Salzbourg pour expliquer pourquoi il n’a pas pu ajouter à ses quatre buts à Leipzig la semaine dernière.

Il semble que Nunez et Firmino rivaliseront avec Diogo Jota pour cette place d’attaquant, alors que Mohamed Salah et Luis Diaz occupent les ailes. Mais personne ne peut vraiment le dire en raison de la fluidité des options offensives de Liverpool.

À l’arrière, Ibrahima Konaté était une autre étincelle brillante et a parfois montré une défense astucieuse, mais a semblé un peu intimidé pour le but de Benjamin Sesko. Lui contre Joel Matip dans la bataille pour être le partenaire d’attaque de Virgil van Dijk sera un combat intéressant.

Image:

Isaac Mabaya impressionné à l’arrière droit de Liverpool





Les trois milieux de terrain de Liverpool, Fabinho, Thiago et Jordan Henderson, semblent réglés, Naby Keita ne faisant pas grand-chose pour impressionner en Autriche – mais Harvey Elliott a une chance de commencer contre Fulham la semaine prochaine. Le jeune a recommencé sur l’aile mais est entré à l’intérieur et pourrait assumer son rôle de milieu de terrain.

Les fans de Liverpool ne devraient pas trop se pencher sur ce match amical de pré-saison étant donné que Salzbourg a déjà commencé sa saison de championnat et est donc en avance sur son calendrier de pré-saison et de remise en forme. Mais la performance du jeune défenseur Isaac Mabaya leur plaira, le joueur de 17 ans s’avançant bien depuis l’arrière droit.

Et après?

Liverpool avoir le Community Shield avec Manchester City samedi avant d’affronter la Ligue 1 RC Strasbourg dimanche à Anfield.

Attendez-vous à ce que la majeure partie de l’équipe de Liverpool soit utilisée d’ici là, avant que l’équipe de Jurgen Klopp n’ouvre sa saison de Premier League à l’extérieur. Fulham le 6 août.