Salut, Robot : les machines prennent le relais aux Jeux asiatiques en Chine

Des éliminateurs d’insectes autonomes aux pianistes androïdes en passant par les camions de glaces sans conducteur, les machines dominent le monde – du moins aux Jeux asiatiques de Chine. Les Jeux s’ouvrent samedi après un an de retard à cause de Covid avec environ 12 000 athlètes et des milliers de journalistes, officiels techniques et spectateurs descendus à Hangzhou.

La ville est le siège non officiel de l’industrie technologique chinoise et des robots et autres gadgets ahurissants sont destinés à servir, amuser et surveiller les visiteurs.

Un piège à moustiques automatisé parcourt le vaste village des Jeux, éliminant les parasites après les avoir attirés en imitant la température corporelle et la respiration d’un humain.

Des « chiens » robots capables de courir, sauter et renverser les installations d’alimentation électrique des patrouilles. Des versions plus petites dansent pendant qu’un androïde jaune vif joue du piano.

Des minibus sans conducteur devraient transporter les visiteurs à travers la ville voisine de Shaoxing, où se trouvent les sites de baseball et de softball.

Les athlètes peuvent mettre leurs réflexes à l’épreuve contre une table de ping-pong en jouant au « Pongbot ».

Dans l’immense centre des médias, un réceptionniste rougissant en plastique et en métal, doté d’un pavé numérique et de fentes pour cartes intégrées au torse, accueille les clients d’une banque de fortune.

Même les sites ont été construits avec l’aide de robots de construction que les organisateurs qualifient de « très mignons, avec des compétences uniques ».

Résumant à quel point la Chine est déterminée à promouvoir le thème des Jeux, les mascottes sont trois robots humanoïdes – Congcong, Lianlian et Chenchen, dont les visages souriants ornent d’immenses pancartes à Hangzhou et dans d’autres villes hôtes voisines.

– Un chien rencontre un « chien » –

Hangzhou, une ville de 12 millions d’habitants située à l’est de la Chine, s’est bâtie une réputation de foyer pour les startups technologiques.

Cela inclut un secteur de la robotique florissant, désireux de réduire l’écart avec ses principaux concurrents dans des pays comme les États-Unis et le Japon.

Dans un parc d’activités, le personnel de DEEP Robotics a mis à l’épreuve certains de ses modèles les plus avancés, ordonnant à un robot à quatre pattes de marcher dans les décombres de la construction et d’en envoyer un autre sur un pont piétonnier voisin, recouvert de pluie.

À un moment donné, un vrai chien apparaît et renifle curieusement son équivalent robotique.

Ailleurs, les employés de bureau récupèrent leur déjeuner dans des distributeurs automatiques capables de cuire les aliments à la vapeur et, selon le fabricant Kuaie Fresh, vérifient la température pour que le repas soit parfait.

La machine collecte également des données sur les préférences des clients.

Dans certains pays, cela susciterait des inquiétudes quant à la destination de leurs informations personnelles et à la manière dont elles seront utilisées.

Mais au moins un client a été impressionné.

« Ses compétences culinaires sont meilleures que celles de la plupart des gens qui ne savent pas cuisiner », a déclaré Hu, 29 ans.

Une course mondiale visant à repousser les limites de l’intelligence artificielle a amené des robots humanoïdes dotés de l’IA à un sommet de l’ONU en juillet, où ils ont affirmé qu’ils pourraient éventuellement diriger la société mieux que les humains.

Et les robots industriels ont fait craindre dans le monde entier que les machines puissent rendre obsolètes des millions d’emplois.

« Je ne dirais pas que les robots remplaceront les humains, mais ils sont plutôt un outil et ils aideront les humains », a déclaré à l’AFP Qian Xiaoyu, cadre de DEEP Robotics.

Un robot de prise de température était aligné pour prendre la température des gens et signaler s’ils montraient des signes de fièvre.

Il peut également rappeler aux visiteurs de porter un masque.

Mais le gadget restera probablement dans sa boîte à outils après que le Parti communiste chinois au pouvoir a brusquement levé sa politique draconienne zéro Covid à la fin de l’année dernière.