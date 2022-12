Salut-De-Salut ! Le dernier post tragique de la légende Ruth Madoc après sa mort à 79 ans alors que les hommages affluent pour l’actrice

C’était le dernier post tragique de l’actrice Ruth Madoc sur les réseaux sociaux avant sa mort à l’âge de 79 ans.

L’agent de Ruth a confirmé la triste nouvelle aujourd’hui, révélant le Hi-De-Hi! star était à l’hôpital après une opération lorsqu’elle est décédée.

Hier, Ruth a partagé une mise à jour sur Instagram après avoir été forcée de se retirer de jouer dans une pantomime à Torquay.

Une déclaration disait: “Suite à un accident plus tôt cette semaine et après une évaluation médicale, Ruth Madoc n’est malheureusement plus en mesure d’apparaître dans la pantomime d’Aladdin de cette année au Princess Theatre de Torquay.

“Tout le monde au théâtre souhaite à Ruth un prompt rétablissement. D’autres annonces concernant le casting auront lieu en temps voulu.

Ruth a légendé le post : “Hiya tout le monde s’il vous plaît ne vous inquiétez pas ! Je vais bien et je serai bientôt de retour à la normale, mais malheureusement @princesstheatretorquay n’aura pas l’occasion d’avoir The Empress Gladys au Panto ce Noël !!!

« Je vais très bien et je serai bientôt de retour à la normale ! .”

Les hommages ont rapidement afflué pour Ruth après l’annonce, le chanteur Paul Potts écrivant: «Tellement triste. Je me suis assis avec elle à de nombreuses fonctions caritatives. Une personne adorable.”

L’épouse de feu l’acteur John Challis, Carol, a déclaré: “Triste nouvelle en effet. John et moi avons fait une saison panto avec Ruth et nous avons beaucoup apprécié sa compagnie. Reposez-vous tranquillement.

Et la star de Peep Show, Jim Howick, a ajouté: “Adieu Ruth Madoc.”