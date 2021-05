Salut de 10 buts de Fergie, Lasagne-Gate, ‘Agueroooo’

Le but décisif de Sergio Aguero pour Manchester City en 2012 reste l’un des moments les plus emblématiques de la Premier League. Ed Garvey / Manchester City FC via Getty Images

Avec le titre de Premier League cousu par Manchester City et les places de relégation confirmées, il peut sembler à première vue qu’il ne reste plus grand-chose à jouer alors que la saison 2020-21 atteint le dernier tour de matches dimanche.

Cependant, en dessous des deux premiers, toute une série de places de qualification européennes sont encore à gagner, les troisième et quatrième places étant toujours en mouvement alors que Chelsea, Liverpool et Leicester City continuent de se bousculer pour la position.

Chelsea et Liverpool doivent égaler le résultat de Leicester contre Tottenham Hotspur pour se qualifier, bien que les Foxes bégayants puissent toujours revenir dans le top quatre si les résultats se passent.

En dessous d’eux, West Ham United, sixième, n’a besoin que d’un point contre Southampton pour s’assurer de sa qualification en Ligue Europa, bien que les mathématiques de la situation signifient que les Spurs pourraient encore le pincer.

Il y a ensuite le cas de la nouvelle UEFA Conference League, pour laquelle les Spurs se qualifieraient actuellement en terminant septième – bien que cette place puisse toujours être revendiquée par Everton (huitième) ou même Arsenal (neuvième) le dernier jour en fonction de la chute des dominos. .

Bien sûr, la Premier League n’est pas étrangère au drame tardif, avec des championnats saisis, la gloire arrachée aux mâchoires de la défaite et une gamme ahurissante de résultats chaotiques qui jaillissent le dernier jour au fil des ans.

Voici, sans ordre particulier, 10 des moments les plus mémorables de la dernière journée de la Premier League.

La différence de buts considérablement supérieure de Manchester City signifiait que tout ce qu’ils avaient à faire était de battre les Queens Park Rangers le dernier jour de la campagne 2011-12 pour mettre fin à la pénible attente de 44 ans du club pour un titre de champion.

L’équipe de Roberto Mancini avait même remporté ses cinq matches précédents pour s’assurer que le championnat était entre ses mains, mais à seulement quatre minutes de la saison entière restante, ils étaient menés 2-1.

Pour aggraver les choses, cela signifiait également que les rivaux de Manchester United (qui a gagné à Sunderland) étaient montés au sommet à leur place.

Ce qui a suivi a été un changement de puissance déconcertant, alors que les buts sismiques d’Edin Dzeko et de Sergio Aguero (renommé « AGUEROOOOO » pour la journée par le commentateur Martin Tyler) ont propulsé City au sommet sur la différence de buts alors que les tout derniers grains de sable tombaient à travers l’œuf minuterie du destin.

Aguero devrait quitter l’Etihad cet été après une décennie de succès effrénés, après avoir marqué 258 buts en 388 apparitions pour le club – rien de plus important que son vainqueur à la 94e minute contre QPR.

Après 1500 matchs à la barre, Sir Alex Ferguson a abandonné les rênes de Manchester United lors d’une journée émouvante à la toute fin de la saison 2012-13.

Le titre étant déjà remporté, la dernière sortie de Fergie – un voyage à The Hawthorns pour affronter West Bromwich Albion – semblait se dérouler à merveille alors que United prenait une avance de 3-0.

Cependant, le match s’est rapidement éloigné de ses amarres et s’est finalement soldé par une tempête vertigineuse de 10 buts alors que les Baggies ont marqué trois fois dans les cinq dernières minutes pour gagner un match nul.

United attend toujours de remporter son premier titre de l’ère post-Fergie, bien que la campagne 2020-21 les ait encore rapprochés.

Les fans de Stoke n’oublieront jamais ce match … 📅 #OnThisDay il y a quatre ans, @stokecity frappé @LFC pour six dans une victoire mémorable pic.twitter.com/zTAATO4E2M – Premier League (@premierleague) 24 mai 2019

Steven Gerrard est une autre légende du club de Premier League dont le dernier match ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu.

Avec un transfert à LA Galaxy en préparation, le capitaine Gerrard a mis fin à sa longue et illustre carrière à Liverpool avec un cauchemar absolu d’un résultat contre Stoke City.

Il a réussi à marquer lors de sa 710e apparition pour les Reds – le problème était que les Potter l’ont fait aussi, six fois.

Gerrard n’a jamais réussi à remporter un championnat de la ligue avec Liverpool, partant plusieurs années avant que Jurgen Klopp ne mette fin à la longue attente du club pour la gloire.

Cependant, l’ancien milieu de terrain des Reds a depuis remporté le titre d’entraîneur, remportant la Premiership écossaise 2020-21 avec les Glasgow Rangers à seulement sa troisième saison à la tête d’Ibrox.

Une victoire assez mémorable contre les Spurs #OTD en 2006 … 😉 pic.twitter.com/KNJCZuoAPK – West Ham United (@WestHam) 7 mai 2019

En 2005-06, Tottenham Hotspur avait occupé la quatrième place pendant la majorité de la seconde moitié de la saison et cherchait donc à assurer la qualification de la Ligue des champions à l’approche de la dernière journée.

Malheureusement, les Spurs n’avaient pas compté sur un virus balayant l’équipe et anéantissant leurs rêves européens avant leur match contre West Ham United. Alors que les rumeurs selon lesquelles la maladie de masse était due à une intoxication alimentaire d’un buffet d’hôtel douteux ont finalement été réfutées, la débâcle sera à jamais connue sous le nom de «Lasagne-gate».

Avec plusieurs joueurs de Martin Jol minés par leur propre système digestif, les Hammers ont remporté 2-1, donnant ainsi la quatrième place à Arsenal, qui a battu Wigan Athletic à Highbury pour sauter au-dessus de leurs voisins bien-aimés (plus à ce sujet dans un instant) .

Avec West Ham tenant les Spurs à 1-1 à travers la ville, il semblait qu’Arsenal était sur le point de gâcher sa chance de voler une place parmi les quatre premiers alors qu’ils se retrouvaient 2-1 contre Wigan dans ce qui était censé être un grand adieu à leur maison ancestrale de 93 ans.

Heureusement pour les Gunners, ils ont pu compter sur Thierry Henry, dont le tour du chapeau en temps opportun a permis au club de renvoyer pour la toute dernière fois 38000 supporters du stade après une victoire.

Le fait que le résultat ait également vu Arsenal se qualifier pour la Ligue des champions sous le nez de leurs principaux rivaux était probablement un bonus assez agréable pour eux aussi.

Il ne s’est écoulé que 10 jours entre Manchester United remportant le titre de Premier League 1998-99 et l’achèvement de son triple historique avec des triomphes en finale de la FA Cup et de la Ligue des champions.

Tout a commencé par une victoire 2-1 sur Tottenham le dernier jour de la saison de la ligue pour décrocher le premier de leurs trois trophées, après avoir commencé l’après-midi à un seul point devant Arsenal.

Un peu plus d’une semaine plus tard, ils avaient atteint la vraie grandeur du football via un arrêt au stand à Wembley, où ils ont battu Newcastle 2-0, et cette victoire ultime contre le Bayern Munich lors d’une nuit douce à Barcelone.

On peut dire que le score le plus étrange de la dernière journée est venu à la fin de la saison 2007-08 lorsque Middlesbrough a accueilli la ville de Sven-Goran Eriksson.

Les choses ont mal commencé pour les visiteurs lorsque Richard Dunne a été expulsé après seulement 15 minutes, puis a empiré (et de pire, de pire, de pire, de pire, de pire, de pire et de pire).

Eriksson a été rapidement relevé de ses fonctions par la suite, probablement parce que permettre à Afonso Alves de marquer un tour du chapeau contre vous à quelque titre que ce soit constitue un motif de licenciement immédiat.

#OnThisDay en 2010…@Didier Drogba a marqué un tour du chapeau pour sceller le #PL 🏆 pour Chelsea avec une victoire catégorique 8-0 pic.twitter.com/0YUFOWkjj7 – Premier League (@premierleague) 9 mai 2019

Un autre résultat dingue de la dernière journée est survenu en 2009-10, lorsque Chelsea de Carlo Ancelotti a revendiqué le titre en séparant bel et bien Wigan.

Les Blues ont commencé la journée à un seul point au-dessus de Manchester United, deuxième, sachant qu’une victoire suffirait à les propulser au-dessus de la ligne. Et gagner ils l’ont très certainement fait.

En effet, les futurs champions ont vraiment fouetté les Latics, avec Didier Drogba s’aidant à un tour du chapeau sans pitié alors que lui et ses collègues ont également établi un record pour la plupart des buts marqués lors d’une saison de Premier League (103) dans le processus.

Ce décompte phénoménal n’a jamais été amélioré qu’une seule fois depuis, par Man City, qui a amassé 106 buts lors de sa saison 2017-18 victorieuse.

Et … TEVEZ !!! SCORES !!!

C’était forcément lui. C’était forcément lui. 🗓 #OnThisDay en 2007 pic.twitter.com/UCn8CsvTXK – West Ham United (@WestHam) 13 mai 2020

Prouvant que certains des meilleurs drames de la dernière journée se produisent au bas du tableau, c’était Carlos Tevez qui a fait la une des journaux de façon controversée lorsque West Ham s’est échappé de la relégation lors des tout derniers coups en 2006-07.

Prêts au précipice, les Hammers se sont rendus à Old Trafford pour affronter Man United, le nouveau champion, lors de leur dernier match, sachant que rien d’autre qu’une victoire ne ferait l’affaire.

Ayant fait l’objet de controverses toute la saison en raison de sa propriété tierce et de son transfert douteux à West Ham l’été précédent, Tevez a dûment marqué le seul but du match pour s’assurer que son équipe reste sur la différence de buts aux dépens de Sheffield United.

Pour faire court, deux ans d’arbitrage juridique aigre ont suivi, après quoi les Hammers ont été obligés de payer aux Blades 20 millions de livres sterling en compensation.

Une seule équipe a jamais été en bas de la Premier League le jour de Noël – et en bas de la ligue à la mi-temps le dernier jour de la saison – et a quand même évité la chute. Avancez, la classe de West Brom de 2004-05.

Southampton, Norwich, Crystal Palace et les Baggies étaient tous en danger de relégation à un tour de matches à jouer et l’équipe de Bryan Robson a fait sa part. Après avoir battu Portsmouth 2-0, cependant, il y avait une attente nerveuse aux Hawthorns alors que les résultats commençaient à filtrer d’ailleurs.

Southampton a perdu contre Man United et Norwich a été tanké 6-0 par Fulham, mais c’est l’égalisation de Charlton Athletic à la 82e minute dans un match nul 2-2 contre Crystal Palace qui s’est avérée cruciale pour West Brom.

Non seulement c’était un miracle, mais cela a également tourné en dérision l’une des maximes les plus anciennes et les plus profondes de la Premier League. En bas à Noël? Il y a encore de l’espoir, mais seulement si vous avez Geoff Horsfield pour sortir du banc à l’heure où vous en avez besoin.