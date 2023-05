Saluer un père en tant que «bande» montre à quel point peu s’occupent de leurs propres enfants | RhiannonLucy Cosslett

UNes-tu un « bande » ? Le dernier mot-valise irritant fait référence à un mari qui élève ses propres enfants. « Un groupe de filles a son propre travail trépidant, mais fait toujours sa juste part à la maison sans qu’on lui demande », écrit Harriet Walker, le journaliste du Times qui a inventé le terme. « Un groupe sait où se trouve le Calpol et quand le kit de ballet est nécessaire… Il se lève avec les enfants et fait l’heure du coucher ; il les nourrit, les baigne, fait marcher l’école ; sait quand leurs ongles doivent être coupés et que derrière leurs oreilles peuvent devenir sales.

Je déteste le terme, mais Walker fait valoir un point saillant : que les hommes qui partagent la garde des enfants à parts égales avec leurs partenaires, y compris la charge mentale, sont encore plus rares qu’ils ne devraient l’être. Il y a de plus en plus de femmes soutiens de famille, mais selon l’Office for National Statistics, les femmes effectuent encore 60 % de travail non rémunéré de plus que les hommes. Walker écrit sur le fait de rester maladroitement silencieux lors de conversations avec d’autres femmes au sujet de leurs partenaires inutiles. Cela peut donner l’impression de se vanter d’expliquer à quel point votre partenaire masculin fait (je ne parle ici que des relations hétérosexuelles).

Depuis que j’ai un bébé, je suis déprimé par le peu de choses que certains hommes semblent faire quand il s’agit de leurs propres enfants, et à quel point cela est normalisé. Prenez l’expression répugnante « Daddy daycare », ou le fait que mon mari est fréquemment félicité pour avoir emmené son propre fils en promenade – quelque chose qui ne m’est littéralement jamais arrivé. J’ai de la chance d’avoir un conjoint qui a pris cinq mois de congés parentaux et annuels partagés, qui nourrit (nous alimentation combinée, qui a donné le ton dès le début), change, réconforte, joue, cuisine, fait les courses, trie les frais de garde, sevré le bébé la nuit et – la pire des tâches – s’occupe des poubelles à couches. Pourtant, je ne devrais pas me sentir chanceux, cela devrait être normal.

Du bon côté, beaucoup plus d’hommes sont ce qu’on appelait autrefois des «pères impliqués», tout en essayant de conserver un travail à temps plein. Voir à quel point cela peut être difficile m’a fait réfléchir à la façon dont, dans notre système capitaliste, les hommes ne peuvent pas tout avoir non plus. Pour beaucoup, pouvoir travail à domicile pendant la pandémie a changé la donne. « Je ne pense pas que les femmes soient intrinsèquement de meilleures soignantes que les hommes », déclare Alex Marsh, un chercheur de marché de 39 ans qui a deux filles de neuf et 12 ans. Il me dit qu’il s’est toujours efforcé de faire sa part, se souvenant comment la sage-femme « a écrit ‘mains sur papa’ sur ses notes, comme si c’était remarquable » quand lui et sa femme ont dit qu’ils avaient partagé le changement de couche. Alex était le parent «de nuit», mais travaillait toujours à Londres toute la semaine.

Maintenant qu’il ne va au bureau que deux fois par semaine, il est capable de lire des histoires à ses enfants tous les soirs, de cuisiner la plupart de leurs repas et de s’occuper de l’administration de leur école : « Et j’adore ça », dit-il. Alex dit qu’il ne se sent pas si exceptionnel parmi ses pairs, sauf peut-être en termes de cuisine, mais il craint qu’ils ne soient une minorité. « Il y a encore beaucoup de relations où la femme est censée faire plus, simplement parce qu’elle est une femme. »

Un ami qui travaille dans la technologie, un père tout aussi pratique, ne se sent pas rare non plus. Il trouve le terme « doesband » infantilisant. Il m’envoie un message à 3 h 05 alors qu’il essaie d’installer sa petite fille et dit que la majorité des pères qu’il connaît sont des parents égaux. Dans son secteur, c’est banal : il a eu quatre mois de congé paternité payé.

« Je remarque encore un énorme héritage générationnel dans le comportement », dit-il. Ses grands-parents et ses parents ont été surpris de voir à quel point lui et son partenaire sont dévoués à la parentalité. Cela ne veut pas dire que c’est facile : « Il n’y a pas moyen de contourner le fait que ça draine et vous enfonce dans le sol », dit-il. « Au début, il y a de la colère et de la frustration. »

Le discours de mon ami sur les premières étapes me fait penser que peut-être certains couples réussissent à l’égalité parentale dès le départ, tandis que d’autres négocient et apprennent au fur et à mesure. Steph Douglas, 42 ans, qui dirige la société de cadeaux réfléchie Don’t Buy Her Flowers et a trois enfants, dit: « Cela a été un ‘voyage’ qui m’a amené à essayer de comprendre pourquoi j’étais si rancunier et malheureux après avoir eu des enfants. » Elle a trouvé le « Fair-play» – un système qui aide les couples à partager équitablement les tâches ménagères – clé pour rendre leur parentalité véritablement plus égalitaire plutôt que de simplement donner à son mari une liste de tâches. En plus de partager maintenant une grande partie de la parentalité, son partenaire fait partie du groupe WhatsApp de l’école – ils ont réussi à inscrire tous les papas après qu’elle a remarqué qu’il n’y avait que des mères.

Bonne nouvelle, une pilule contraceptive pour hommes sans effets secondaires ! Maintenant, que diriez-vous d’un pour les femmes? | Zoé Williams En savoir plus

Certains d’entre nous pourraient évoluer dans des cercles où l’égalité parentale est la norme, mais les statistiques racontent une histoire différente. Il y a lieu d’espérer, cependant. Alors que les papas actifs ont toujours existé, ils deviennent de plus en plus courants parmi les jeunes générations de parents, et la politique – notamment en matière de congé de paternité – doit rattraper son retard. Les femmes semblent moins enclines à supporter une répartition inéquitable du travail et une lourde charge mentale, sexiste et dans bien des cas n’a plus de sens financièrement. J’aime la comédie télévisée Motherland et j’ai vu que, malheureusement, le mari inutile et absent reflète la réalité de certains foyers. Mais les pères du millénaire à qui je parle soulignent à plusieurs reprises à quel point Kevin est rétrograde et déprimant. Il ne résonne tout simplement pas auprès des jeunes parents, et bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir, cela ne peut être qu’une source d’espoir. Quant au terme « doesband », il peut se retrouver à la poubelle avec les couches.

Qu’est-ce qui marche

En plus de l’égalité parentale, je dois beaucoup au correcteur Touche Eclat d’YSL pour m’avoir fait paraître moins hagard après toutes ces nuits blanches. (« Pourquoi ne ressembles-tu pas à une chaussure ? » a dit mon amie, méfiante, lorsqu’elle m’a rencontré pour le déjeuner peu de temps après mon accouchement.) Mais maintenant, j’ai trouvé un nouveau favori : la crème Superluminous Under-Eye Genius de Beauty Pie. . Cela change vraiment la vie.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

Nous avons involontairement créé une association de sommeil avec l’album à succès Come Away With Me de Norah Jones en 2002, de sorte que notre environnement familial ressemble maintenant à un dîner blairite.

Rhiannon Lucy Cosslett est une chroniqueuse et auteure du Guardian