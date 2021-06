Salton Sea est en déclin. Les projets d’infrastructure proposés peuvent-ils aider?

Le temps presse pour trouver un plan pour sauver la mer de Salton. Les niveaux d’eau du plus grand lac de Californie continuent de baisser, soumettant les communautés voisines à des niveaux nocifs de poussière toxique soulevée par le lit du lac sec et exposé.

Pendant plus d’un siècle, le lac peu profond a bénéficié de l’eau du fleuve Colorado qui alimente les champs agricoles voisins de la vallée impériale. Alors que l’eau était vendue et détournée, plus de 15 000 acres de lit de lac contenant des années de ruissellement d’engrais et de pesticides ont été exposés à l’air et aux vents du désert.

La diminution de l’approvisionnement en eau augmente la salinité du lac, tuant les poissons, détruisant les habitats autrefois luxuriants des oiseaux migrateurs et rendant les enfants malades à cause des toxines aéroportées soulevées dans la poussière.

Kaylee Pineda, une enfant vivant à Westmorland, en Californie, parle de ses expériences avec l’asthme De nombreux joueurs de l’équipe de la Petite Ligue de Kaylee souffrent d’asthme. L’entraîneur dit qu’il surveille ses joueurs asthmatiques et qu’il est prêt à réagir si l’un d’entre eux commence à manquer d’air. Zoë Meyers, soleil du désert de Palm Springs

L’Agence des ressources naturelles de Californie a été chargée de proposer une solution à long terme d’ici la fin de 2022, et 11 plans sur la table se concentrent principalement sur une grande idée : tirer de l’eau à travers la frontière américano-mexicaine depuis la mer de Cortez au nord. à la mer de Salton. Certaines propositions sont plus ambitieuses que d’autres, envisageant l’émergence d’industries du tourisme et du transport maritime le long du canal du désert.

Bien que les coûts totaux soient inconnus, la réparation de la mer de Salton serait sans doute le plus grand projet d’eau en Amérique du Nord depuis la construction du barrage Hoover dans les années 1930.

Qu’arrive-t-il au lac?

La mer de Salton moderne – qui s’est remplie plusieurs fois auparavant – s’est formée en 1905, lorsque les eaux de crue du fleuve Colorado à l’est ont percé un canal d’irrigation et se sont déversées dans une zone basse appelée Salton Sink, une dépression dans le désert qui a formé le bassin inférieur de l’ancien lac préhistorique de Cahuilla.

Au cours des cent ans qui se sont écoulés depuis la formation du lac, il a été alimenté par le ruissellement agricole et est devenu une escale rare pour les oiseaux migrateurs empruntant la voie migratoire du Pacifique.

Au fur et à mesure que l’eau du fleuve Colorado a été transférée des fermes voisines du lac vers les zones urbaines en pleine croissance, l’empreinte de la mer de Salton a diminué.

Les images satellites ci-dessous montrent l’impact :

Un modèle publié par le Bureau of Reclamation des États-Unis en 2015 montre quelle pourrait être l’empreinte du lac en 2035 sans aucun effort correctif pour inverser le sort du lac.

Effets d’un lac qui rétrécit

Deux forces majeures affectant la santé du lac sont la baisse du niveau de l’eau et la forte augmentation de la salinité, qui est deux fois plus élevée que l’océan. Depuis 2000, l’altitude de la surface de la mer de Salton a chuté de plus de 10 pieds et plus de 15 000 acres nets de lit de lac asséché, connu sous le nom de playa, ont été exposés.

Les niveaux de salinité de l’eau tuent les populations de poissons, ce qui réduit le nombre d’oiseaux piscivores tels que les pélicans et les cormorans. De nombreux oiseaux sont morts de faim.

Alors que la mer de Salton s’assèche, le bilan de santé des humains est alarmant. Le comté d’Imperial fait plus que doubler le reste de la Californie en ce qui concerne le taux de visites aux urgences liées à l’asthme chez les enfants âgés de 5 à 17 ans.

Tout plan réussi pour sauver la mer de Salton devra inverser ces tendances tout en offrant des avantages économiques pour compenser les coûts énormes.

Des enfants jouent au baseball lors d’une tempête de poussière à Westmorland, en Californie, le 30 mars 2017. Zoe Meyers/Le soleil du désert

Itinéraires possibles pour un correctif d’un océan à l’autre

L’idée la plus couramment discutée est de construire un canal à travers la frontière américano-mexicaine qui se connecte à la mer de Cortez, à 125 miles au sud, et d’importer de l’eau vers la mer de Salton. En comparaison (bien que beaucoup plus étroit et peu profond), un canal de mer à mer serait plus de deux fois plus long que le canal de Panama.

Une telle route de mer à mer a été promue par l’homme d’affaires Gary Jennings, partenaire fondateur de la Sea to Sea Canal Co.

Une autre proposition soumise par Agess Inc. comprend l’inondation de 142 000 acres d’un lac asséché au Mexique appelé Laguna Salada et la création d’un développement économique en Basse-Californie.

Agess imagine à quoi ressemblerait la Laguna Salada remplie d’eau canalisée depuis la mer de Cortez. Âge

Envoyer de l’eau de mer à travers le désert ne serait pas une solution facile, et tout plan devrait négocier des accords avec diverses parties prenantes des deux côtés de la frontière internationale avec le Mexique. Même les routes soigneusement tracées devraient traverser des terres privées, des terres agricoles communales et le territoire de Cucapá. En plus des obstacles liés aux permis et aux traités, le montant exact en dollars n’est pas connu, mais les estimations suggèrent que les coûts d’un projet de canal pourraient atteindre des milliards de dollars.