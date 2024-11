Salt Lake envisage une « opportunité générationnelle » pour un parc régional de 5 villes centré le long du Jourdain

Malgré ses malheurs, le Jourdain est devenu une destination récréative populaire dans le comté de Salt Lake au cours des dernières décennies.

Pourtant, les gens qui rament, font du vélo, courent ou se promènent simplement sur n’importe quelle partie du sentier entre les comtés de l’Utah et de Davis ne réalisent probablement pas que la rivière ne ressemble pas vraiment à l’époque où les pionniers se sont installés en 1847, explique Dustin Wiberg, un développeur de parc. chef de projet pour les parcs et loisirs du comté de Salt Lake.

Il se dirige vers une grande carte placée dans le coin d’une salle de conférence d’une bibliothèque, qui montre en quoi le tracé de la rivière aujourd’hui diffère de celui d’il y a près d’un siècle.

« Auparavant, elle serpentait beaucoup plus, ce qui est typique des rivières comme celle-ci », dit-il en désignant une section de la rivière au milieu du comté. « Vous pouvez voir que nous avons redressé la situation au fil du temps. Dans certains domaines, la trajectoire est similaire. »

Dustin Wiberg, chef de projet de développement de parcs pour les parcs et loisirs du comté de Salt Lake, montre une carte montrant le tracé du Jourdain en 1937 et comment il a changé depuis. | Carter Williams, KSL.com

Différents projets, notamment des digues, ont été créés pour contrôler le débit de la rivière alors que le développement suburbain commençait à empiéter sur les berges, notamment au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Les experts du comté affirment que de nombreux changements apportés au paysage ont été effectués en vue d’un usage résidentiel ou industriel et non pas tant en fonction du débit naturel de la rivière.

Les ajustements ont eu des conséquences inattendues au fil du temps, notamment une rivière plus rapide qui a déversé des sédiments dans certaines zones et des problèmes d’inondation dans d’autres zones sans dragage approprié, poussant souvent les problèmes en aval plutôt que de résoudre les problèmes.

Cette carte montre le tracé du Jourdain de 1937 à l’extrémité nord de la zone du projet de reconnexion du centre du Jourdain et en quoi il diffère aujourd’hui (ligne orange). Certains projets ont modifié la fonction naturelle de la rivière avant 1937. | Parcs et loisirs du comté de Salt Lake

Cependant, cela pourrait bientôt changer.

Wiberg est en charge du très attendu Projet de reconnexion du centre du Jourdainqui pourrait à terme réparer et restaurer une grande partie des berges de la rivière dans certaines parties de Millcreek, Murray, South Salt Lake, Taylorsville et West Valley City.

Le projet réhabiliterait la rivière de la route nationale 21 à la route 5400 Sud, en s’appuyant sur certains travaux dispersés que les villes et les propriétaires fonciers privés ont réalisés pour la restaurer autant que possible dans son état d’avant la colonisation. La section deviendrait également le parc régional le plus récent du comté.

« Nous voulons aider la rivière à fonctionner du mieux qu’elle peut, puis nous bâtirons autour de cela, qu’il s’agisse d’espaces naturels, d’espaces communautaires récréatifs (ou) de développement », a-t-il déclaré à KSL.com lors d’une journée portes ouvertes à South Salt Lake. le lundi. « C’est une opportunité générationnelle. »

Un parc sur le Jourdain

Le projet de reconnexion remonte à 2018, lorsque les législateurs de l’Utah ont désigné un « zone de loisirs » Cela nécessiterait de nettoyer le réseau de sentiers sur une section d’environ 3 kilomètres, en particulier après une augmentation soudaine du nombre de sans-abri dans la région à l’époque. Les dirigeants du comté ont utilisé la même carte pour élaborer leurs plans pour un parc régional, mais l’idée a pris fin. en veilleuse pendant la Pandémie de covid-19.

Il reste à voir à quoi ressemblerait un parc régional riverain maintenant que le comté y revient. L’événement de lundi était l’un des deux événements organisés cette semaine par les responsables du comté pour recueillir des informations sur ce que les gens aiment et n’aiment pas sur l’état actuel de la rivière dans les zones du projet, ainsi que sur ce qu’ils aimeraient voir à l’avenir.

Une poignée de résidents se sont présentés aux succursales Granite du comté de Salt Lake, où ils sont venus soutenir davantage d’aviron, de vélo, de disc golf, d’observation de la faune et d’exploration de la nature. Cela pourrait inclure des vélos et des canoës à louer, qui pourraient être mis à disposition quelque part dans la zone.

« Cela devrait être très convivial pour les familles afin que les enfants puissent grandir en s’investissant dans la rivière et dans d’autres espaces partagés de leur communauté », a écrit une personne sur un post-it orange.

Trois journées portes ouvertes supplémentaires sont prévues à la mi-novembre :

12 novembre : Gymnase du centre récréatif Redwood, West Valley City, de 16h30 à 19h

13 novembre : Bibliothèque du comté – succursale de Taylorsville, Taylorsville, de 16 h 30 à 19 h

14 novembre : Bibliothèque du comté – succursale de Millcreek, Millcreek, de 16 h 30 à 19 h

Retour peut également être soumis en ligne.

Les prochaines étapes

Les informations recueillies seront utilisées pour créer différents concepts de conception au cours des prochains mois, qui pourraient être dévoilés dès le printemps 2025. Wiberg a déclaré que le plan inclurait probablement des moyens d’ajouter « une fonction plus naturelle », comme éventuellement rétablir le les méandres se sont redressés au cours des dernières décennies.

Le concept final serait mis en œuvre dans un plan directeur qui pourrait être achevé d’ici la fin de l’été prochain.

Les cinq villes devraient ensuite voter pour approuver le plan, a déclaré Wiberg. Tous les cinq ont cependant des connexions via la Jordan River Commission.

Les responsables de la Commission se disent ravis que le projet prenne désormais de l’ampleur après être tombé en sommeil au cours des six dernières années. Soren Simonsen, directeur de la commission, a déclaré qu’elle pourrait s’ajouter à certains des changements mis en œuvre dans d’autres parties de la rivière pour aider à la nettoyer.

Il était présent cet été pour une grande célébration dans la zone de restauration de Big Bend, dans l’ouest de la Jordanie. où se déroule un projet de 7 millions de dollars visant à renforcer l’écosystème de la rivière. Un avocat représentant Larry H. Miller Company a déclaré la semaine dernière que la société cherchait une subvention de 4 millions de dollars pour un nettoyage de la rivière estimé à 10 millions de dollars. par le quartier en pleine croissance de Fairpark.

Salt Lake City a également compilé un Plan d’action du ruban d’émeraude lié aux améliorations futures.

« (Le projet de reconnexion) poursuit cet effort maintenant », a déclaré Simonsen. « Des efforts sont déployés plus au sud, à Léhi et à Saratoga Springs, près du lac Utah, qui font un travail incroyable. … Nous essayons de les gérer de manière à créer un espace naturel plus sain.»