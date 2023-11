COMTÉ DE SALT LAKE, Utah — Les responsables de la santé du comté de Salt Lake ont signalé une augmentation « alarmante » de 800 pour cent des cas de femmes contractant la syphilis, une infection sexuellement transmissible.

Les cas de syphilis sont en train de migrer, passant principalement des hommes aux femmes et aux femmes en âge de procréer, a déclaré Lynn Beltran, superviseur de l’épidémiologie du département de santé du comté de Salt Lake.

“Pour les bébés nés avec la syphilis congénitale, c’est une maladie beaucoup plus grave”, a-t-elle déclaré. « Les dommages neurologiques survenus sont très probablement permanents. Cela peut entraîner une mort subite chez les nourrissons, ou certains bébés peuvent ne jamais quitter l’hôpital.

Avant 2021, le comté de Salt Lake comptait environ un à trois cas féminins de syphilis par an. L’année dernière, le comté en comptait près de 30.

Les cas d’IST augmentent également chez les hommes ; le nombre total de cas était de 227 l’année dernière, et cette année, le ministère de la Santé en a vu bien plus de 300 et est en passe d’atteindre 400 cas d’ici la fin de l’année.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’entre 2018 et 2022, le comté de Salt Lake avait connu une augmentation de 800 % des maladies chez les femmes.

Parmi ces cas, 89 pour cent impliquaient des femmes âgées de 15 à 44 ans.

En élargissant les données à tous les individus du comté de Salt Lake, et pas seulement aux femmes, rapportent les responsables de 2018 à 2022, la maladie a globalement augmenté de 65 pour cent.

Les chiffres détaillant le nombre exact de cas enregistrés dans le comté le plus peuplé de l’Utah n’ont pas été rendus disponibles par les autorités.

Les responsables ont déclaré que les données sont particulièrement préoccupantes dans la mesure où la majorité des femmes qui contractent la syphilis sont en âge de procréer, ce qui augmente le risque de syphilis néonatale dans la communauté.

La syphilis pendant la grossesse peut entraîner une mortinatalité, une fausse couche ou un décès néonatal, et les nourrissons survivants qui ne reçoivent pas le traitement approprié peuvent subir des conséquences à long terme sur leur santé, telles que la cécité et la surdité.

« En 2022, nous avons constaté notre premier cas de syphilis chez un nouveau-né depuis 2008 », a déclaré la Dre Angela C. Dunn, directrice exécutive du SLCoHD. « La syphilis néonatale est particulièrement malheureuse car elle est totalement évitable : nous pouvons empêcher les nouveau-nés de souffrir en garantissant aux femmes un accès abordable et pratique au dépistage et au traitement de la syphilis, ainsi qu’à des soins prénatals appropriés.

La syphilis n’est pas toujours une infection sexuellement transmissible pour laquelle les femmes sont testées, a déclaré Solveig Christianson, une doula de naissance.

“La plupart des endroits proposent uniquement des tests de gonorrhée ou de chlamydia gratuitement ou à un prix abordable, et je ne pense pas que beaucoup de gens pensent même à tester la syphilis, alors je demande à mes clients s’ils ont reçu un panel complet”, dit-elle. “Toute maladie qui augmente dans le corps des femmes est horrible parce que nous savons que le corps des femmes n’est pas traité et étudié de la même manière, et je crains donc que le traitement que reçoivent les femmes ne soit pas suffisant pour ralentir ce chiffre.”

Les épidémiologistes ne sont pas complètement choqués par les nouvelles données, car elles reflètent l’augmentation à l’échelle nationale.

“Les gens voyagent vers l’Utah, ou déménagent vers l’Utah et le comté de Salt Lake, et apportent une infection avec eux”, a déclaré Beltran. “Je pense que c’est probablement l’une des principales sources de cette augmentation.”

D’autres États ont attribué l’utilisation de drogues injectables et le partage de seringues à l’augmentation des cas, a-t-elle déclaré.

“Je veux que les gens se fassent dépister régulièrement”, a déclaré Beltran. « Ayez ces conversations avec vos fournisseurs. Utilisation également du préservatif. Les préservatifs vont être très efficaces pour protéger la transmission de personne à personne.

Les symptômes de la syphilis vont de problèmes de peau inhabituels, comme des plaies, des éruptions cutanées et des bosses, à une perte de cheveux inégale et même une perte de vision et d’audition, a-t-elle déclaré.

Les données de l’Utah arrivent quelques jours après que les données nationales publiées par les Centers for Disease Control and Prevention ont qualifié de « désastreuse » l’augmentation des cas de syphilis chez les nouveau-nés, avec une augmentation de près de 32 % l’année dernière.

Le nouveau rapport révèle également que le manque de tests en temps opportun et de traitement adéquat chez les femmes enceintes porteuses de la maladie est à l’origine de 88 % des cas de cette année, les communautés de couleur étant les plus durement touchées.

Les tests sont essentiels dans le traitement de la syphilis, qui est une infection sexuellement transmissible. La maladie peut être traitée avec des antibiotiques, mais elle peut devenir plus dangereuse à mesure qu’elle n’est pas traitée.