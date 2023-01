Salt & Brick Group achète Bad Tattoo Kelowna et devient un bar sportif haut de gamme

Bad Tattoo à Kelowna n’existera bientôt plus.

La brasserie, qui a ouvert ses portes sur l’avenue Clément en 2021, a été vendue au groupe Salt and Brick.

Depuis le 20 janvier, le groupe a repris les opérations de la brasserie, qui continuera à fonctionner sous le nom de Bad Tattoo jusqu’en avril.

Le copropriétaire de Salt and Brick Group, James Addington, a déclaré que bien que l’emplacement soit relativement nouveau, il y aura une petite rénovation et un changement de marque.

L’objectif sera de transformer l’espace en un bar sportif haut de gamme, servant des bières, des cidres et des vins de l’Okanagan.

“Nous sommes de grands fans de la bière et de la pizza pour lesquelles Bad Tattoo est connu depuis longtemps et nous sommes incroyablement ravis de reprendre les opérations d’un restaurant/bar presque flambant neuf dans l’une des zones à la croissance la plus rapide de Kelowna”, a déclaré Addington.

Il a ajouté qu’il était attiré par l’espace depuis un certain temps, après avoir exploité deux restaurants sur Bernard, le North End en croissance rapide était attrayant pour les affaires.

Bad Tattoo n’était pas à vendre bien avant que le groupe Salt and Brick ne s’en empare.

Cependant, ce sera la fin du Bad Tattoo de brique et de mortier pour le moment, car le site de Penticton a fermé le mois dernier avec l’achat par Yellow Dog Brewing de la brasserie, qui était ouverte depuis neuf ans.

Dans les mois à venir, l’emplacement de Kelowna continuera d’offrir les mêmes bières Bad Tattoo, y compris des growlers et des pizzas.

En décembre, l’ancien propriétaire de Bad Tattoo, Lee Agur, a déclaré qu’il avait vendu le site de Penticton et qu’il se dirigeait vers d’autres aventures. Yellow Dog Brewing a déclaré qu’ils étaient humbles de prendre le contrôle de l’espace.

“Au fil des ans, nous sommes devenus de grands amis avec les propriétaires et l’équipe de Bad Tattoo. Ils ont ouvert en même temps que Yellow Dog à Port Moody, et ils nous ont aidés à développer notre marque sœur Neighbourhood », a déclaré Yellow Dog à Black Press Media.

Pendant ce temps, Addington, dit qu’il sait à quel point l’emplacement de Kelowna était important pour Agur et comprend son rêve, et qu’il le poursuivra avec un peu de torsion.

“Nous souhaitons vraiment le meilleur à Lee dans ses prochains projets”, a-t-il déclaré.

Fin avril, Bad Tattoo aura un nouveau look et un nouveau nom, qui n’a pas encore été annoncé.

“Nous travaillons avec des partenaires locaux dans tous les domaines de l’industrie alimentaire et des boissons pour changer de marque et bien sûr, le grand four forno restera une pièce maîtresse”, a déclaré Addington. “Nous admirons depuis longtemps la façon dont la communauté de la bière artisanale s’est toujours concentrée sur le soutien mutuel plutôt que sur la nature compétitive, nous espérons présenter ici le meilleur de l’Okanagan.”

