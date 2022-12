Salt Bae banni de la finale de l’US Open Cup après un contrecoup sur les bouffonneries de la Coupe du monde de la FIFA

Le chef et restaurateur turc Nusret Gökçe, surnommé Salt Bae, a fait la une des journaux pour avoir provoqué une agitation lors de la finale de la Coupe du monde de football 2022, dimanche 18 décembre. Il a écrasé les célébrations de la victoire de l’Argentine en entrant sur le terrain lorsque les maillots des hommes en bleu et blanc faisaient la fête avec leurs familles. Il a même remporté le trophée de la Coupe du monde au mépris total des règles de la FIFA. Cela a conduit à son interdiction de la finale de l’US Open Cup, qui est le plus ancien et l’un des tournois de football les plus prestigieux d’Amérique.

Le tweet de leur pseudo officiel écrivait: “Salt Bae est par la présente banni de la finale @opencup 2023.”

La présence déplaisante du célèbre chef sur le terrain a enragé les fans sur les réseaux sociaux. “Gênant” a commenté un utilisateur tandis que le second a écrit, “Bro tu ressembles à un invité non invité !!”. Le troisième utilisateur s’est exclamé “Utilisez le bouton Cringe”. Selon le site Internet de la FIFA, “le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA ne peut être touché et détenu que par un groupe très restreint de personnes, qui comprend d’anciens vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA et des chefs d’État”.

Le chef de 39 ans n’a pas seulement touché le trophée tant convoité mais a également troublé Lionel Messi pour une photo. Alors que le capitaine argentin l’ignorait dans un premier temps, Salt Bae s’obstinait à le déranger pour obtenir une photo. Il a même posé avec d’autres joueurs de l’équipe gagnante, notamment Angel di Maria, Paulo Dybala, Nicolas Otamendi et Leandro Paredes.

Des rapports récents affirment que l’instance dirigeante du football prendra des “mesures internes appropriées” pour remédier à la violation du protocole de Salt Bae au sein de la FIFA. 18 décembre”, a précisé l’instance officielle.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici