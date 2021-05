Saloni Khanna rejoint le casting de «Broken But Beautiful 3» | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Saloni Khanna, qui a travaillé dans des émissions telles que « The Raikar Case » et « Coldd Lassi Aur Chicken Masala », sera bientôt vue dans la websérie « Broken But Beautiful 3 ».

Saloni partagera l’écran avec Sidharth Shukla et Sonia Rathee. Elle jouera Maira Desai, la sœur cadette de Rumi. Son personnage est élégant, posé et sait ce qu’elle veut faire de sa vie.

« L’histoire de la série est très différente de ce que j’ai fait auparavant. De plus, mon personnage est quelqu’un que j’admire. Elle continue de prendre soin de sa sœur malgré tout ce qu’elle lui fait. J’adore prendre des personnages qui sont stimulants. et celui-ci correspond parfaitement à la facture », dit-elle.

La série présente l’histoire d’amour brisée d’Agastya et Rumi. Agastya est un réalisateur en herbe et tombe amoureux de Rumi, sa muse. La série présente les hauts et les bas de leur relation.

La série a été réalisée par Priyanka Ghose. Il sera diffusé sur AltBalaji.