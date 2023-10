Alors qu’Ollie est en route pour Taiwan pour préparer le Défi KoM de Taïwan, Alex Paton est rejoint par Simon Richardson cette semaine. Outre toutes les fonctionnalités habituelles, le principal sujet de discussion de cet épisode du salon technologique concerne la technologie dont nous souhaitons qu’elle existe.

Une technologie dont nous souhaiterions qu’elle existe

Dans un monde rempli de technologies liées au vélo, certaines choses n’ont pas encore trouvé leur place dans le domaine de la réalité. Néanmoins, cela ne nous empêche pas de rêver. Espérons que si suffisamment de personnes sont d’accord avec certaines de ces suggestions, cela pourrait suffire à inciter des personnes intelligentes à inventer et à transformer ces idées en réalité.

Barres et capotes chauffantes

Si c’est quelque chose dont vous n’avez jamais eu besoin, nous vous envions. Les sorties hivernales froides et humides peuvent être brutales, certaines randonnées laissant même les meilleurs gants manquants.

Entrez dans le combo bar chauffant et hotte.

Les doigts engourdis ne font plus partie de la conduite hivernale et la technologie existe déjà dans les motos. Un petit élément chauffant interne connecté à une batterie pourrait garder ces mains bien au chaud.

Kit étanche

Nous savons qu’un kit étanche n’est pas un fantasme, mais il semble néanmoins que certains domaines pourraient nécessiter de nombreuses améliorations. Si s’en prend aux collants à bretelles et aux couvre-chaussures sur ce front, affirmant qu’ils ne gardent tout simplement pas vos pieds au sec s’il pleut beaucoup.

Pour lutter contre cela, Si souhaite voir un cuissard à bretelles entièrement imperméable pouvant être porté par-dessus un couvre-chaussure entièrement imperméable. De cette façon, là où les deux couches se chevauchent, l’eau coulera sur le joint et sur l’extérieur du couvre-chaussure.

Pneus performants et increvables

Il s’agit d’un autre cas dans lequel la technologie existe déjà pour créer un pneu increvable. Hélas, à l’heure actuelle, ces pneus roulent assez lentement et ne conviennent pas à une utilisation comme pneu de performance.

Un vélo à frein à disque aérodynamique à limite de poids minimale UCI

Il n’y a pas si longtemps, les freins sur jante étaient encore le choix de prédilection des coureurs professionnels, l’UCI n’autorisant l’utilisation de freins à disque qu’à partir de 2018. Jusqu’à présent, la conception des vélos suivait une trajectoire constante d’allègement, avec de plus en plus de progrès dans la technologie aéronautique.

Lorsque les freins à disque ont été introduits, les vélos ont dû être conçus différemment, avec davantage de contraintes sur le cadre, et les vélos devaient être plus solides, ce qui augmentait leur poids. Lorsque vous incluez le disque rotor, l’étrier et le levier hydraulique, le système total ajoute un peu de poids.

Alex rêve du jour où un vélo entièrement aérodynamique avec freins à disque entrera sous la limite de poids minimum UCI de 6,8 kg.

Tests et surveillance du lactate en direct

Être capable de surveiller vos niveaux de lactate dans le sang en temps réel pourrait permettre un entraînement plus précis et sur mesure d’un cavalier à l’autre. Grâce à des tests précis de lactate en temps réel, vous pouvez voir les exigences physiques que l’entraînement que vous effectuez imposent à votre corps. Cela vous permettrait de déterminer votre FTP grâce à la réponse biologique de votre corps, en supprimant les facteurs psychologiques qui pourraient fausser les résultats.

Il s’agit de l’une des technologies qui ne semble pas très loin de devenir une réalité, la technologie utilisée dans les glucomètres portables étant potentiellement transférable pour mesurer le lactate sanguin.

Alex et Si visent également la conception des leviers de groupes électroniques, les engrenages et le produit d’étanchéité tubeless, autant de domaines qui, selon eux, nécessitent une certaine innovation technologique.

Technologie tendance cette semaine

Ailleurs dans l’émission, nous examinons certaines des technologies et des actualités les plus en vogue publiées au cours des sept derniers jours.

Vélo d’exercice avec chargement de batterie

L’entreprise lituanienne de développement durable Tukas EV a conçu un vélo d’exercice doté d’une batterie interne et d’une unité de chargement qui sera chargée au fur et à mesure que les utilisateurs font du vélo. Celle-ci peut ensuite être utilisée pour alimenter des appareils électroménagers avec l’énergie stockée. Quelque chose comme ça semble avoir été long à venir et pourrait être un excellent moyen d’utiliser toute l’énergie générée par le cyclisme en salle.

Mises à jour du vélo gravel Orbea Terra

Obrea a annoncé aujourd’hui que la Terra fera peau neuve pour 2024 avec de nouvelles couleurs et de nouveaux graphismes proposés. Parallèlement à cela, ils présenteront un modèle équipé de Campagnolo et livré avec le groupe Ekar à 13 vitesses. Pour compléter les changements apportés à la gamme, tous les modèles du Terra seront désormais livrés avec une paire de roues en aluminium ou en fibre de carbone de leur marque interne Oquo.

Yamaha a lancé un vélo électrique à deux roues motrices

Yamaha a annoncé avoir produit un concept de vélo électrique à deux roues motrices qui ne manquera pas de diviser les opinions sur le plan visuel, ne serait-ce que d’autre. En plus d’une unité d’entraînement standard à manivelle qui fournit de la puissance à la roue arrière, le vélo dispose également d’un moteur de moyeu dans la roue avant. Pour alimenter les deux moteurs, le vélo nécessite également deux batteries indépendantes, ce qui augmentera considérablement le poids du système. Bien que ce ne soit qu’un concept pour l’instant, voudriez-vous mettre la main dessus ?

Cette semaine, l’émission est conclue par les fonctionnalités habituelles du Commentaire de la semaine et du Bike Vault. Avec Ollie pas en studio aujourd’hui, sera-t-il plus facile d’obtenir un super sympa ou Si sera-t-il tout aussi exigeant ?

