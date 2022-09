Salon gratuit de la santé des personnes âgées à Carpentersville pour offrir des vaccins contre la grippe et des dépistages de santé – Shaw Local

Une foire gratuite sur la santé des personnes âgées mercredi à Carpentersville offrira des vaccins contre la grippe et des dépistages de santé et accueillera une variété de fournisseurs locaux qui seront sur place pour discuter des programmes et des services qui profitent aux personnes âgées.

L’événement, organisé par l’État Sens. Dan McConchie, R-Hawthorn Woods et Don DeWitte, R-St. Charles, aura lieu mercredi de 10 h à midi au district du parc du canton d’East Dundee, 665, avenue Barrington à Carpentersville.

Les participants incluent l’hôpital Advocate Good Shepherd, la bibliothèque publique de la région d’Algonquin, Amedisys Home Health, Associates in Behavioral Healthcare, Citizens Utility Board, ComEd, Comfort Keepers, Dundee Township Park District Senior Center, le DuPage and Kane County Senior Council, Encompass Health, Encore Memory Care, Greater Family Health, Honour Flight, Humana Market Point, Illinois Attorney General’s Office, Illinois Department of Aging’s Office of State Long-Term Care Ombudsman, Illinois Treasurer, Illinois Department of Veterans Affairs, Illinois Comptroller’s Office, Illinois Secretary of State’s Office, Captain James A. Lovell Federal Health Care Center, village de Lake in the Hills, Oasis Senior Advisors, PACE, Paxxon Healthcare Services, Prairie State Legal Services, Senior Services Associates, the Pointe at Eastgate, United Insurance Services, Walgreens, Roadmap to Health et Arden Rose.

Des masques seront disponibles, mais ne sont pas obligatoires. Un désinfectant pour les mains sera également disponible.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à Hannah à hseaver@sgop.ilga.gov.