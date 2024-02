Salon du jardin et de la maison du Colorado, Broadmoor Winter Polo Classic | Culture & Loisirs

SAMEDI 3 MARS

C’est le plus gros, qui dure depuis 65 ans, Jardin et maison du Colorado au Colorado Convention Center, 700 14th St., centre-ville de Denver. Un marché de 400 000 pieds carrés proposant tout ce qui concerne la maison et le jardin, les produits les plus récents, un marché à but non lucratif pour les jeunes entrepreneurs et 500 entreprises de 25 États et du Canada. Huit jardins paysagers. Vente de fleurs, 2 $ par pot, le 28 février à midi. Et que diriez-vous d’un terrain de pickleball. le samedi de 10h à 18h ; dimanche, 10h-17h ; Du lundi au vendredi, de midi à 18 h. Entrée 15 $, seniors 12 $, 12 ans et moins gratuit. coloradogardenfoundation.org/colorado-garden-home-show

VENDREDI

Une grande soirée musicale au Centre communautaire de la Forêt-Noire, le vendredi de 19h à 21h, avec le Société acoustique de la rose noire, avec la tradition de 30 ans de KJ Braithwaite, Joe Uveges et Jim Sokol du BUS Band. Les ouvertures sont Grapefruit Moon, Grant et Betsy. Entrée sur place 15 $, 18 h 15, concert à 19 h. Boulangeries, café et thé en vente au Centre communautaire de la Forêt-Noire. blackroseacoustic.org

VENDREDI

Groupes acapella BYU Noteworthy et Vocal Point seront en concert à l’école secondaire Pine Creek, 10750 Thunder Mountain Ave., vendredi à 19 heures. Pour les billets, 33,85$, eventbrite.com/e/byu-noteworthy-and-vocal-point-colorado-springs-co-tickets-797041631977?aff=oddtdtcreator

SAMEDI

La musique de tous ces boys bands populaires au fil des années remplit l’air à In Sync Through Song – Concert de chœur de garçons avec les jeunes voix de Chorale d’enfants de Colorado Springs à l’école de Colorado Springs, 21 Broadmoor Ave., à 19 heures, samedi. Billets 15 $ ; 10 $ pour les étudiants tinyurl.com/ye28xpus

SAMEDI

Une journée des débuts de l’histoire des événements sociaux de Colorado Springs, remontant au fondateur de Broadmoor, Spencer Penrose, s’ouvre pour la deuxième année avec le Polo d’hiver Broadmoor classique attirant des fans de polo et des joueurs de tout le pays. Découvrez l’action, jouée sur terre plutôt que sur gazon cette fois, à 14h30 samedi, Norris Penrose Event Center, 1045 Lower Gold Camp Road. Des billets: hermanosranch.com

SAMEDI

Entendre “Élevez chaque voix” de l’Air Force Academy Cadet Chorale et de la Colorado School of Mines Miner Dissonance lors d’un concert gratuit pour la communauté à 19 heures samedi, First Congregational Church, 20 E. St. Vrain St.

JEUDI-DIMANCHE

Un week-end annuel entier dédié à l’environnement et à la durabilité, le Festival du film environnemental du Colorado projette 66 films avec 15 premières mondiales et 25 premières au Colorado. Focus sur deux nouvelles initiatives de l’État, la réintroduction des loups et l’interdiction des sacs en plastique à l’échelle de l’État. Site du festival Le Green Center de la Colorado School of Mines, 924 16th St., à Golden. Soirée communautaire gratuite jeudi. Billets et informations sur le festival : ceff.net Films en ligne à partir de lundi.

SAMEDI

Le Stargazers Theatre sera rempli de gens qui danseront samedi soir sans arrêt avec Porte-savon à la Trash Bash Dance Party (Dress to Unimpress). Portes à 18h, spectacle à 19h. C’est une période folle, les amis. Des billets: tinyurl.com/2p8sa53h