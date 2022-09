Meals on Wheels (Community Nutrition Network) et Senior Services Associates organiseront une foire aux ressources gratuites pour partager des opportunités, des ressources et des programmes locaux pour les adultes de 60 ans ou plus de 10 h à midi le jeudi 22 septembre au Beecher Community Center, 908 Game Farm Road à Yorkville.

Un déjeuner gratuit sera offert. Une inscription préalable est requise pour le déjeuner.

Environ 20 fournisseurs et groupes locaux seront présents pour partager des informations et des opportunités avec les personnes âgées de la communauté, y compris les bureaux du shérif et du greffier du comté de Kendall, les programmes de mouvement et de cancer du Rush Copley Medical Group, la Commission d’assistance aux anciens combattants, le Département de la santé du comté de Kendall , Senior Services Associates, Northern Illinois Food Bank, Oasis Advisor, Symphony Care, Wyeth Law, Legacy Law, Oswego Township Board of Trustees, Oswegoland Senior and Community Center, Plum Landing, A Place for Mom, the Association for Individual Development , New Era Support, the Pointe at Morris, Prairie Pointe Assisted Living et Heritage Woods of Yorkville.

La popote roulante fournit des repas livrés à domicile cinq jours par semaine, des repas de week-end et des repas de longue conservation deux fois par an. Les cafés locaux du Beecher Center à Yorkville et des Saratoga Towers à Morris proposent également des déjeuners nutritifs pendant la semaine. Il n’y a aucune exigence de niveau de revenu pour adhérer. Le programme vise à aider les personnes âgées et les personnes handicapées avec des repas nutritifs à faible coût, généralement de 3 $ à 5 $.

Les résidents du comté de Kendall intéressés à rejoindre Meals on Wheels doivent appeler Senior Services Associates au 630-553-5777. Les résidents du comté de Grundy doivent appeler la division principale du département de la santé au 815-941-3404.

Pour plus d’informations sur la foire aux ressources du 22 septembre au centre communautaire Beecher à Yorkville, ou pour vous inscrire au déjeuner à la foire, contactez Elizabeth Bowman au 331-701-6505 ou ebowman@cnnssa.org.