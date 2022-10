Salon de l’emploi et des stages du McHenry County College prévu pour la semaine prochaine – Shaw Local

Plus de 85 entreprises de la région seront sur place pour le salon de l’emploi et des stages du McHenry County College la semaine prochaine.

Les étudiants, anciens élèves et membres de la communauté intéressés peuvent s’inscrire et en savoir plus sur mchenry.edu/jobfair. Une liste des employeurs participants est également disponible sur le site Web.

L’événement, qui a lieu de 11 h à 13 h le jeudi 13 octobre, dans le gymnase du collège, est gratuit et ouvert au public. L’inscription est obligatoire.

L’inscription des employeurs a déjà atteint sa capacité pour le salon de cette année, mais ceux qui recherchent des talents locaux peuvent visiter mchenry.edu/hireascot à tout moment pour publier une offre d’emploi gratuitement.

Les étudiants, les anciens élèves et les membres de la communauté peuvent effectuer des recherches sur le site d’emploi Hire a Scot du MCC tout au long de l’année ou profiter d’un coaching de carrière, pratiquer des entretiens ou prendre des rendez-vous individuels pour discuter des objectifs et des stratégies d’emploi via le Bureau des services de carrière du collège.

Pour information, visitez mchenry.edu/careerservices.