Salon de l’emploi d’État le 27 juillet à Dixon, en ligne, pour plusieurs agences, divers emplois – Shaw Local

DIXON – Un salon de l’emploi impliquant cinq agences d’État qui recherchent, entre autres, des agents correctionnels et de sécurité, des travailleurs médicaux à tous les niveaux, des ingénieurs et des comptables se tiendra le 27 juillet à la salle syndicale de l’AFSCME à Dixon et en ligne.

Les départements des services correctionnels, des services sociaux, des services à l’enfance et à la famille, des transports et du commerce et des opportunités économiques participeront.

L’événement d’embauche aura lieu en personne de 10 h à 14 h à la salle syndicale locale de la Fédération américaine des employés des États, des comtés et des municipalités au 622 Palmyra Road et en ligne de 11 h à 13 h.

Aller à https://bit.ly/3O39lGz pour vous inscrire à l’événement en ligne et pour un webinaire et des conseils pour participer à un salon de l’emploi virtuel.

Les postes vacants comprennent le directeur médical, le superviseur des services résidentiels (qui connaît l’ASL), le travailleur social, le psychologue, l’AIIC, l’infirmière, le technicien en santé mentale, l’activité thérapeute, le travailleur des services de soutien, le superviseur des services alimentaires, le diététiste/cuisinier, l’aide ménagère, le comptable, le travailleur informatique (ISS I et ISA I), l’agent de correction et le stagiaire en traitement des agents de correction, l’agent de sécurité, l’ingénieur et le technicien en ingénierie, le préposé à l’entretien des routes et l’opérateur de chasse-neige, le commis de magasin d’expédition et de réception et le directeur technique.

Aller à work.illinois.gov pour apprendre plus.