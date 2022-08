Salon de l’emploi de la prison fédérale de Thomson jeudi à Sterling – Shaw Local

STERLING – Un salon de l’emploi pour les personnes intéressées à travailler pour la prison fédérale de Thomson se tiendra de 10 h à 14 h jeudi au bureau de Sterling BEST, Inc., 2605 Woodlawn Road.

Alexander Chadwick du Bureau des prisons sera sur place pour parler avec les candidats et les aider.

Les candidats doivent apporter leur curriculum vitae et deux pièces d’identité. Les vétérans sont encouragés à y assister et doivent également apporter une copie du membre 4 de leur lettre de décision de notation DD-214 ou VA et un certificat d’invalidité VA, le cas échéant.

Les réglementations fédérales exigent que les employés de la BOP aient moins de 37 ans lorsqu’ils sont embauchés; cependant, il existe des exceptions pour certains postes difficiles à pourvoir et pour les anciens combattants éligibles à la préférence.

La citoyenneté américaine est également requise et tous les candidats seront soumis à une analyse d’urine, à un examen physique et à une enquête sur leurs antécédents.

S’ils sont sélectionnés, les candidats doivent réussir le cours résidentiel de trois semaines, Introduction aux techniques correctionnelles.

Les curriculum vitae doivent inclure l’adresse complète de tous les employeurs précédents et montrer trois ans d’expérience en supervision ou un an de service d’application de la loi. Les candidats qui ne se sont pas séparés de l’armée doivent également fournir une copie d’une lettre d’un commandant indiquant la date future de la séparation.

Les candidatures dûment remplies peuvent être soumises directement à l’adresse e-mail suivante : [email protected]

Contactez l’USP Thomson à [email protected] pour plus d’informations.

BEST, Inc. est une agence à but non lucratif qui administre des programmes financés par le gouvernement fédéral en vertu de la Workforce Innovation and Opportunity Act. Il dessert les comtés de Bureau, Carroll, Jo Daviess, LaSalle, Lee, Ogle, Putnam et Whiteside.

Aller à best-inc.org pour plus d’informations sur ses programmes.