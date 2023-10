Salon de l’emploi Broken Arrow et exposition des fournisseurs d’État cette semaine

Un homme d’affaires de Tulsa sera intronisé au Temple de la renommée de l’école de commerce OSU

STILLWATER — Bryan Close, diplômé en administration hôtelière et restaurant de l’Oklahoma State University en 1966, sera honoré cet automne comme l’un des trois anciens élèves distingués intronisés au Temple de la renommée de l’OSU Spears School of Business.

L’homme d’affaires de longue date de Tulsa sera honoré lors d’une cérémonie le 17 novembre aux côtés de plusieurs autres anciens élèves de l’école de commerce de l’OSU.

Le banquet annuel du Spears Business Hall of Fame récompense les diplômés ayant mené une carrière professionnelle distinguée, qui ont redonné à leur communauté et fait preuve de compétences de leadership exemplaires. Close sera honoré en tant qu’intronisé au Temple de la renommée de la Spears Business School, la plus haute distinction décernée par l’école.

« Nous avons le privilège d’honorer Bryan Close, qui s’est distingué dans les affaires et dans la fonction publique », a déclaré Jim Payne, doyen de la Spears Business School. « Nous sommes très fiers de la distinction que Bryan a apportée à Spears Business et à OSU. »

Né à Kearney, Nebraska, pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille de Close s’est installée à Tulsa après avoir vécu dans 10 maisons différentes au cours de ses huit premières années de vie, a indiqué l’OSU dans un communiqué de presse.

En 1966, il est diplômé de l’OSU avec un baccalauréat en administration de l’hôtellerie et de la restauration.

Après avoir obtenu son diplôme, il est retourné à Tulsa pour gérer le supermarché où il travaillait depuis le lycée. Il a finalement accepté une opportunité dans une grande entreprise de Kansas City qui gérait plusieurs restaurants à travers le pays.

Cela a conduit à une mission à Tulsa pour diriger le Financial Club, un club privé situé au dernier étage de ce qui était alors connu sous le nom de Southland Financial Centre Building. Plus tard, un passage de trois ans chez Steak & Ale lui a valu des responsabilités de direction dans de nombreuses villes au fur et à mesure de la croissance de l’entreprise.

En 1974, le père de Close a créé une entreprise, aujourd’hui appelée CloseBend, et a demandé à son fils de s’occuper de la comptabilité. Après le décès de son père en 1999, Close est devenu président de l’entreprise, poste qu’il occupe actuellement.

Nomination du directeur du district de la SBA Oklahoma

OKLAHOMA CITY — Fernanda Pedraza-Schmitt a été nommée directrice du district d’Oklahoma pour la US Small Business Administration.

« C’est un grand plaisir pour moi d’annoncer Fernanda Pedraza-Schmitt au poste de directrice du district d’Oklahoma », a déclaré l’administrateur régional de la SBA, Ted James, dans un communiqué de presse. « J’ai travaillé en étroite collaboration avec Fernanda sur de nombreuses questions affectant les propriétaires de petites entreprises de l’Oklahoma et j’ai hâte de voir l’impact continu dans tout l’État. »

« Je suis honoré de diriger le bureau de l’Oklahoma et de continuer à aider au démarrage et à la croissance de petites entreprises dans l’Oklahoma », a déclaré Pedraza-Schmitt dans le communiqué.

«J’attends avec impatience la poursuite des collaborations avec les agences fédérales, étatiques et locales, les partenaires ressources et les organisations à but non lucratif pour maximiser la sensibilisation des communautés d’affaires et étendre l’impact économique dans l’État.»

Pedraza-Schmitt était auparavant directeur de district adjoint et directeur de district par intérim pour le district d’Oklahoma de la SBA.

Elle est titulaire d’une maîtrise en technologie et développement mondiaux de l’Arizona State University et d’un baccalauréat en sciences politiques de Barrett, l’université spécialisée de l’ASU, ainsi que d’un certificat d’études internationales et de mineurs français et chinois.

Elle est mexicaine-américaine et sa langue maternelle est l’espagnol. Avant de rejoindre la SBA, Pedraza-Schmitt a effectué un stage au département d’État à l’ambassade américaine à Port Louis, à Maurice, où elle a travaillé avec les départements des affaires étrangères et du développement économique.

L’exposition des fournisseurs d’État est prévue jeudi

OKLAHOMA CITY — La troisième exposition annuelle des fournisseurs d’État est prévue jeudi.

L’objectif de l’événement est d’encourager les entreprises privées à s’associer à l’État, de faire connaître les besoins de l’État en matière de tels partenariats et de proposer un apprentissage pratique pour aider les entreprises à naviguer dans le processus de passation des marchés publics.

« Les participants peuvent communiquer avec des dirigeants d’État influents et découvrir les opportunités disponibles pour faire des affaires avec l’État », indique un communiqué de presse.

La conférence réunira des représentants du Bureau d’État des achats centraux des services de gestion et d’entreprise, des agences d’État, des secrétaires de cabinet, des fournisseurs d’État actuels et potentiels, ainsi que le conférencier invité, le directeur de l’exploitation de l’État et directeur par intérim de l’OMES, John Suter.

L’exposition aura lieu jeudi de 8h30 à 16h00 au centre de congrès d’Oklahoma City, 100 Mick Cornett Drive.

Pour en savoir plus, visitez oklahoma.gov/stateyourbusiness.

