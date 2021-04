Moins de six mois après avoir dévoilé un prototype de véhicule volant, la start-up chinoise de voitures électriques Xpeng a dévoilé un deuxième modèle au salon de l’auto de Shanghai en avril 2021.

Cette semaine, la start-up chinoise de voitures électriques Xpeng a lancé son deuxième prototype de véhicule volant qui, selon la société, a déjà subi huit ans de développement. Le nouveau modèle ressemble plus à une voiture volante qu’à la version initiale révélée à Pékin en septembre, qui ressemblait davantage à un drone transportant des humains.

Des entreprises telles que Hyundai, la start-up allemande Lilium et Ehang, basée en Chine, développent des véhicules volants pouvant transporter des particuliers.

L’un des arguments de vente des entreprises pour les véhicules volants est le trafic urbain croissant du pays. Cependant, si le niveau de la demande des consommateurs reste incertain, la réglementation a empêché une utilisation plus large des voitures volantes.

Soutenu par le gourou de l’investissement Buffett, BYD a vendu plus de 100 000 voitures au premier trimestre, dont plus de la moitié étaient des véhicules à énergie nouvelle, une catégorie qui comprend les voitures purement électriques et hybrides.

La société a annoncé au salon de l’auto une nouvelle version de son système d’exploitation de voiture électrique qui vient avec sa batterie « Blade » développée en interne. BYD prévoit de vendre ce système de batterie à des constructeurs automobiles tiers et compte déjà le constructeur automobile chinois haut de gamme appartenant à l’État Hongqi comme client de la batterie Blade, a déclaré Li.